Bolu Dağı'nda trafik felç oldu! Patates yüklü kamyon devrildi

Kaza Anı: Kontrolsüz Kamyon Devrildi, Trafik Kilitlendi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınlarında, İstanbul istikametinde ilerleyen patates yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Olay, otoyolun üç şeridinin kapanmasına neden oldu. Ardından, aynı yönde seyir halinde olan bir tır, devrilen kamyona çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafik Yönlendirmesi: Bolu Dağı Tüneli İstanbul İstikameti Kapalı

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, İstanbul yönünde trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, sürücüleri Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirerek alternatif güzergahları kullanmaya teşvik etti. Bu durum, bölgedeki trafik akışını önemli ölçüde etkiledi.

Önlemler ve Uyarılar

Kaza sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Trafik ekipleri, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, kazanın ardından temizlik ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, sürücülerin güzergahlarındaki güncellemeleri takip etmeleri ve alternatif yolları kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.