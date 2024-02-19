Bolu Dağı'nda trafik felç oldu! Patates yüklü kamyon devrildi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen kaza, İstanbul yönünde trafiği durma noktasına getirdi. Düzce sınırındaki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde, kontrolünü kaybeden patates yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazası, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kaza Anı: Kontrolsüz Kamyon Devrildi, Trafik Kilitlendi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınlarında, İstanbul istikametinde ilerleyen patates yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Olay, otoyolun üç şeridinin kapanmasına neden oldu. Ardından, aynı yönde seyir halinde olan bir tır, devrilen kamyona çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Trafik Yönlendirmesi: Bolu Dağı Tüneli İstanbul İstikameti Kapalı
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, İstanbul yönünde trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, sürücüleri Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirerek alternatif güzergahları kullanmaya teşvik etti. Bu durum, bölgedeki trafik akışını önemli ölçüde etkiledi.
Önlemler ve Uyarılar
Kaza sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Trafik ekipleri, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, kazanın ardından temizlik ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, sürücülerin güzergahlarındaki güncellemeleri takip etmeleri ve alternatif yolları kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.
19 Şub 2024 - 09:18 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.