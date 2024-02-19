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Bolu Dağı'nda trafik felç oldu! Patates yüklü kamyon devrildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen kaza, İstanbul yönünde trafiği durma noktasına getirdi. Düzce sınırındaki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde, kontrolünü kaybeden patates yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazası, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu Dağı'nda trafik felç oldu! Patates yüklü kamyon devrildi
Bolu Dağı'nda trafik felç oldu! Patates yüklü kamyon devrildi
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Kaza Anı: Kontrolsüz Kamyon Devrildi, Trafik Kilitlendi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınlarında, İstanbul istikametinde ilerleyen patates yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Olay, otoyolun üç şeridinin kapanmasına neden oldu. Ardından, aynı yönde seyir halinde olan bir tır, devrilen kamyona çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağı'nda trafik felç oldu! Patates yüklü kamyon devrildi

Trafik Yönlendirmesi: Bolu Dağı Tüneli İstanbul İstikameti Kapalı

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, İstanbul yönünde trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, sürücüleri Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirerek alternatif güzergahları kullanmaya teşvik etti. Bu durum, bölgedeki trafik akışını önemli ölçüde etkiledi.Bolu Dağı'nda trafik felç oldu! Patates yüklü kamyon devrildi

Önlemler ve Uyarılar

Kaza sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Trafik ekipleri, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, kazanın ardından temizlik ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, sürücülerin güzergahlarındaki güncellemeleri takip etmeleri ve alternatif yolları kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.Bolu Dağı'nda trafik felç oldu! Patates yüklü kamyon devrildi
# istanbul, polis, trafik, temizlik, kaza

19 Şub 2024 - 09:18 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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