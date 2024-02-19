AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, gençlerle konsolda futbol heyecanı yaşadı
AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, yenilikçi bir etkinlikle gençlerin karşısına çıktı. Sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla dikkatleri üzerine çeken Demirkol, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir dijital oyun salonunda gençlerle bir araya geldi.
Yenilikçi Belediyecilik Anlayışının İlk Adımı
Demirkol, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin, gençlerle daha fazla etkileşim içinde olacakları yeni dönem belediyeciliğinin ilk adımı olduğunu vurguladı. Gençlerle kurduğu bu samimi bağ, gelecekte gerçekleştirilecek projeler için de umut verici bir işaret olarak değerlendirildi.
Futbol Tutkusu ve Rekabetin Güzel Örneği
Etkinlikte, Demirkol'un Real Madrid takımını seçmesi ve bu takımda oynayan Bolulu futbolcu Arda Güler'e olan hayranlığını dile getirmesi, etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Gençlerle yapılan maçlar, rekabetin yanı sıra dostluğun ve eğlencenin de ön planda olduğu anlar yaşattı.
Genç Yetenekten Sürpriz Zafer
Demirkol'un rakibi olarak kura ile belirlenen Ahmet Yusuf Yıldız, maçı 1-0 kazanarak sürpriz bir zafer elde etti. Yıldız'ın bu zaferi, sosyal medya üzerinden Demirkol'a yaptığı esprili kutlama mesajıyla taçlandırıldı.
Kazanan Bolu Oldu
Bu etkinlik, gençlerle etkileşimde bulunarak onların sesini duymayı amaçlayan Muhammed Emin Demirkol'un, seçim öncesi dikkat çekici bir adım attığını gösterdi. "Kazanan Bolu olur" diyen Demirkol, bu tür etkinliklerin sadece bir başlangıç olduğunun altını çizdi.
19 Şub 2024 - 09:26 Bolu- Gündem
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.