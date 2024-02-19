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AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, gençlerle konsolda futbol heyecanı yaşadı

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, yenilikçi bir etkinlikle gençlerin karşısına çıktı. Sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla dikkatleri üzerine çeken Demirkol, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir dijital oyun salonunda gençlerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı
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AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, gençlerle konsolda futbol heyecanı yaşadı
AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, gençlerle konsolda futbol heyecanı yaşadı
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Yenilikçi Belediyecilik Anlayışının İlk Adımı

Demirkol, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin, gençlerle daha fazla etkileşim içinde olacakları yeni dönem belediyeciliğinin ilk adımı olduğunu vurguladı. Gençlerle kurduğu bu samimi bağ, gelecekte gerçekleştirilecek projeler için de umut verici bir işaret olarak değerlendirildi.AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, gençlerle konsolda futbol heyecanı yaşadı

Futbol Tutkusu ve Rekabetin Güzel Örneği

Etkinlikte, Demirkol'un Real Madrid takımını seçmesi ve bu takımda oynayan Bolulu futbolcu Arda Güler'e olan hayranlığını dile getirmesi, etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Gençlerle yapılan maçlar, rekabetin yanı sıra dostluğun ve eğlencenin de ön planda olduğu anlar yaşattı.

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, gençlerle konsolda futbol heyecanı yaşadı

Genç Yetenekten Sürpriz Zafer

Demirkol'un rakibi olarak kura ile belirlenen Ahmet Yusuf Yıldız, maçı 1-0 kazanarak sürpriz bir zafer elde etti. Yıldız'ın bu zaferi, sosyal medya üzerinden Demirkol'a yaptığı esprili kutlama mesajıyla taçlandırıldı.AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, gençlerle konsolda futbol heyecanı yaşadı

Kazanan Bolu Oldu

Bu etkinlik, gençlerle etkileşimde bulunarak onların sesini duymayı amaçlayan Muhammed Emin Demirkol'un, seçim öncesi dikkat çekici bir adım attığını gösterdi. "Kazanan Bolu olur" diyen Demirkol, bu tür etkinliklerin sadece bir başlangıç olduğunun altını çizdi.

# seçim, Medya

19 Şub 2024 - 09:26 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
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