AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, gençlerle konsolda futbol heyecanı yaşadı

Yenilikçi Belediyecilik Anlayışının İlk Adımı

Demirkol, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin, gençlerle daha fazla etkileşim içinde olacakları yeni dönem belediyeciliğinin ilk adımı olduğunu vurguladı. Gençlerle kurduğu bu samimi bağ, gelecekte gerçekleştirilecek projeler için de umut verici bir işaret olarak değerlendirildi.

Futbol Tutkusu ve Rekabetin Güzel Örneği

Etkinlikte, Demirkol'un Real Madrid takımını seçmesi ve bu takımda oynayan Bolulu futbolcu Arda Güler'e olan hayranlığını dile getirmesi, etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Gençlerle yapılan maçlar, rekabetin yanı sıra dostluğun ve eğlencenin de ön planda olduğu anlar yaşattı.

Genç Yetenekten Sürpriz Zafer

Demirkol'un rakibi olarak kura ile belirlenen Ahmet Yusuf Yıldız, maçı 1-0 kazanarak sürpriz bir zafer elde etti. Yıldız'ın bu zaferi, sosyal medya üzerinden Demirkol'a yaptığı esprili kutlama mesajıyla taçlandırıldı.

Kazanan Bolu Oldu

Bu etkinlik, gençlerle etkileşimde bulunarak onların sesini duymayı amaçlayan Muhammed Emin Demirkol'un, seçim öncesi dikkat çekici bir adım attığını gösterdi. "Kazanan Bolu olur" diyen Demirkol, bu tür etkinliklerin sadece bir başlangıç olduğunun altını çizdi.