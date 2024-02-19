Sabahın erken saatlerinde başlayan felaket
Bartın'ın sakin Arıt Köyü, sabah saatlerinde korkunç bir yangınla sarsıldı. Nuhlar Mahallesi'nde İsmail Bayram'a ait olan ve köyün huzurunu bozan tek katlı ev, alevler içinde kaldı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı ve hızla tüm evi sardı.
Köylülerin Panik Dolu Anları
Evdeki televizyon ve mutfak tüpünün patlamasıyla uyanan köylüler, dumanların yükseldiğini görünce büyük panik yaşadı. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınamadı. Alevler, yanındaki iki katlı binanın çatısına da sıçrayarak büyük hasara yol açtı.
Elektrik Kontağı Şüphesi ve Sosyal Medya Tepkileri
İsmail Bayram'ın yangın sırasında Bartın il merkezinde olduğu, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. Köylüler, sosyal medya üzerinden yaşadıkları korku ve itfaiyenin geç müdahalesine dair tepkilerini dile getirdi. Arıt Köyü'nde, nüfusunun 2 binin altına düşmesiyle köye dönüşen eski Belde Belediyesi'ne ait itfaiye aracının kullanılmadığı, gerekli ekipman ve personel eksikliği nedeniyle yangına müdahale edilemediği belirtildi.
Yangın Güvenliği Önlemlerinin Artırılması
Bu trajik olay, köyde yangın güvenliği önlemlerinin ve itfaiye hizmetlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Köylüler, daha hızlı ve etkili bir müdahale için gerekli adımların atılmasını talep ediyor.
19 Şub 2024 - 10:26 Bartin- Asayiş
Mahreç Rahmiye Beydili
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.