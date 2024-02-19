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Sabahın erken saatlerinde başlayan felaket

Bartın'ın sakin Arıt Köyü, sabah saatlerinde korkunç bir yangınla sarsıldı. Nuhlar Mahallesi'nde İsmail Bayram'a ait olan ve köyün huzurunu bozan tek katlı ev, alevler içinde kaldı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı ve hızla tüm evi sardı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Sabahın erken saatlerinde başlayan felaket
Sabahın erken saatlerinde başlayan felaket
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Köylülerin Panik Dolu Anları

Evdeki televizyon ve mutfak tüpünün patlamasıyla uyanan köylüler, dumanların yükseldiğini görünce büyük panik yaşadı. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınamadı. Alevler, yanındaki iki katlı binanın çatısına da sıçrayarak büyük hasara yol açtı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan felaket

Elektrik Kontağı Şüphesi ve Sosyal Medya Tepkileri

İsmail Bayram'ın yangın sırasında Bartın il merkezinde olduğu, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. Köylüler, sosyal medya üzerinden yaşadıkları korku ve itfaiyenin geç müdahalesine dair tepkilerini dile getirdi. Arıt Köyü'nde, nüfusunun 2 binin altına düşmesiyle köye dönüşen eski Belde Belediyesi'ne ait itfaiye aracının kullanılmadığı, gerekli ekipman ve personel eksikliği nedeniyle yangına müdahale edilemediği belirtildi.Sabahın erken saatlerinde başlayan felaket

Yangın Güvenliği Önlemlerinin Artırılması

Bu trajik olay, köyde yangın güvenliği önlemlerinin ve itfaiye hizmetlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Köylüler, daha hızlı ve etkili bir müdahale için gerekli adımların atılmasını talep ediyor.

# elektrik, bartın, Medya

19 Şub 2024 - 10:26 Bartin- Asayiş

Mahreç  Rahmiye Beydili
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