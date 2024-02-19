Çevre Yolu'nda yine kaza! Otomobil ile tır çarpıştı
Bolu Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, şans eseri büyük bir felaket önlendi. Kasaplar Köyü yakınlarında, dönel kavşakta gerçekleşen bu çarpışma, maddi hasarla sonuçlanarak herkesi rahatlattı.
Kaza Anı: Tır ve Otomobilin Tehlikeli Dansı
Edinilen bilgilere göre, Revazi S. yönetimindeki DAF marka tır ile Adem S.'nin kullandığı Tata marka otomobil, dönel kavşakta korkutucu bir şekilde çarpıştı. D-100 kara yoluna doğru ilerleyen tır ile Ahmet Baysal Bulvarı'ndan kavşağa giren otomobilin çarpışması, adeta zamanın durmasına neden oldu. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrulurken, olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi.
Emniyet Önlemleri ve Maddi Hasar
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından, bölgeye intikal eden polis ekipleri, kazanın yaşandığı alanda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kazaya karışan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, her iki taraf da fiziksel bir zarar görmedi.
Otomobil sürücüsü Adem S., yaşananları anlatırken, kavşağa yavaşlayarak girdiğini ancak tır sürücüsünün aşırı hızlı olduğunu dile getirdi. Bu tehlikeli anlar, Bolu'da yaşayanlar için adeta bir uyarı niteliğinde.
19 Şub 2024 - 13:14 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.