- G:

Çevre Yolu'nda yine kaza! Otomobil ile tır çarpıştı

Bolu Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, şans eseri büyük bir felaket önlendi. Kasaplar Köyü yakınlarında, dönel kavşakta gerçekleşen bu çarpışma, maddi hasarla sonuçlanarak herkesi rahatlattı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Çevre Yolu'nda yine kaza! Otomobil ile tır çarpıştı
Çevre Yolu'nda yine kaza! Otomobil ile tır çarpıştı
+2
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza Anı: Tır ve Otomobilin Tehlikeli Dansı

Edinilen bilgilere göre, Revazi S. yönetimindeki DAF marka tır ile Adem S.'nin kullandığı Tata marka otomobil, dönel kavşakta korkutucu bir şekilde çarpıştı. D-100 kara yoluna doğru ilerleyen tır ile Ahmet Baysal Bulvarı'ndan kavşağa giren otomobilin çarpışması, adeta zamanın durmasına neden oldu. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrulurken, olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi.

Çevre Yolu'nda yine kaza! Otomobil ile tır çarpıştı

Emniyet Önlemleri ve Maddi Hasar

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından, bölgeye intikal eden polis ekipleri, kazanın yaşandığı alanda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kazaya karışan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, her iki taraf da fiziksel bir zarar görmedi.Çevre Yolu'nda yine kaza! Otomobil ile tır çarpıştı

Otomobil sürücüsü Adem S., yaşananları anlatırken, kavşağa yavaşlayarak girdiğini ancak tır sürücüsünün aşırı hızlı olduğunu dile getirdi. Bu tehlikeli anlar, Bolu'da yaşayanlar için adeta bir uyarı niteliğinde.Çevre Yolu'nda yine kaza! Otomobil ile tır çarpıştı
# polis, kaza, otomobil

19 Şub 2024 - 13:14 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü İhale İlanı Resmi İlandır mask
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü İhale İlanı
Bolu İl Jandarma Komutanlığı vardiya yatakhanesi proje hizmeti alım işi Bolu özel idaresi Resmi İlandır mask
Bolu İl Jandarma Komutanlığı vardiya yatakhanesi proje hizmeti alım işi Bolu özel idaresi
Madeni Yağ Alımı Bolu Özel İdaresi Resmi İlandır mask
Madeni Yağ Alımı Bolu Özel İdaresi
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE Resmi İlandır mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
Çevre Yolu'nda yine kaza! Otomobil ile tır çarpıştı mask
Çevre Yolu'nda yine kaza! Otomobil ile tır çarpıştı
Sabahın erken saatlerinde başlayan felaket mask
Sabahın erken saatlerinde başlayan felaket
AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, gençlerle konsolda futbol heyecanı yaşadı mask
AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, gençlerle konsolda futbol heyecanı yaşadı
Bolu Dağı'nda trafik felç oldu! Patates yüklü kamyon devrildi mask
Bolu Dağı'nda trafik felç oldu! Patates yüklü kamyon devrildi
Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor! mask
Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor!
Kartalkaya yolunda araçlar mahsur kaldı mask
Kartalkaya yolunda araçlar mahsur kaldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL