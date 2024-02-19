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Bolu'nun çalışkan kızı, 7 yaşından beri Pazarda!

Bolu Mudurnu'dan 18 yaşındaki Fatmanur Kartal, 7 yaşından beri ailesinin pazar tezgahında çalışarak hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de üniversite için birikim yapıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'nun çalışkan kızı, 7 yaşından beri Pazarda!
Bolu'nun çalışkan kızı, 7 yaşından beri Pazarda!
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Eğitim ve Çalışma Hayatı İç İçe

Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Fatmanur, okul dışındaki zamanlarını ailesine yardım ederek ve geleceğini şekillendirmek için çalışarak geçiriyor. "Daha iyi bir üniversite kazanmak için çalışıyorum" diyen genç kız, elde ettiği gelirle eğitim hayatına yatırım yapmayı hedefliyor.

Bolu'nun çalışkan kızı, 7 yaşından beri Pazarda!

Aile Desteği ve Gurur

Fatmanur'un ailesi, kızlarının hem eğitimine devam etmesi hem de aile ekonomisine katkı sağlaması konusunda büyük bir gurur duyuyor. Anne Elmas Kartal ve baba Mehmet Kartal, kızlarının çalışkanlığı ve azmi karşısında takdirlerini ifade ediyor. Mehmet Kartal, "Kızım pazarlarda büyüdü" diyerek, Fatmanur'un küçük yaşlardan itibaren aile işine olan bağlılığını vurguluyor.Bolu'nun çalışkan kızı, 7 yaşından beri Pazarda!

Geleceğe Yatırım: Eğitim ve Çalışma Arasındaki Dengeli Hayat

Fatmanur'un hikayesi, zorluklar karşısında azimle çalışmanın ve hedeflerine ulaşmak için çaba göstermenin önemini gözler önüne seriyor. Genç yaşta sorumluluk alarak hem ailesine destek olan hem de eğitim hayallerini gerçekleştirmek için çalışan Fatmanur, geleceğin parlak bireyleri arasında yerini alıyor.Bolu'nun çalışkan kızı, 7 yaşından beri Pazarda!
# eğitim, aile, anne

19 Şub 2024 - 15:38 Bolu/ Mudurnu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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