Bolu'nun çalışkan kızı, 7 yaşından beri Pazarda!
Bolu Mudurnu'dan 18 yaşındaki Fatmanur Kartal, 7 yaşından beri ailesinin pazar tezgahında çalışarak hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de üniversite için birikim yapıyor.
Eğitim ve Çalışma Hayatı İç İçe
Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Fatmanur, okul dışındaki zamanlarını ailesine yardım ederek ve geleceğini şekillendirmek için çalışarak geçiriyor. "Daha iyi bir üniversite kazanmak için çalışıyorum" diyen genç kız, elde ettiği gelirle eğitim hayatına yatırım yapmayı hedefliyor.
Aile Desteği ve Gurur
Fatmanur'un ailesi, kızlarının hem eğitimine devam etmesi hem de aile ekonomisine katkı sağlaması konusunda büyük bir gurur duyuyor. Anne Elmas Kartal ve baba Mehmet Kartal, kızlarının çalışkanlığı ve azmi karşısında takdirlerini ifade ediyor. Mehmet Kartal, "Kızım pazarlarda büyüdü" diyerek, Fatmanur'un küçük yaşlardan itibaren aile işine olan bağlılığını vurguluyor.
Geleceğe Yatırım: Eğitim ve Çalışma Arasındaki Dengeli Hayat
Fatmanur'un hikayesi, zorluklar karşısında azimle çalışmanın ve hedeflerine ulaşmak için çaba göstermenin önemini gözler önüne seriyor. Genç yaşta sorumluluk alarak hem ailesine destek olan hem de eğitim hayallerini gerçekleştirmek için çalışan Fatmanur, geleceğin parlak bireyleri arasında yerini alıyor.
19 Şub 2024 - 15:38 Bolu/ Mudurnu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.