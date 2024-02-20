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D-100 kara yolunda korkunç trafik kazası

Bolu'nun yoğun trafiğine sahne olan D-100 kara yolunda feci bir kaza yaşandı. İstanbul istikametinde ilerleyen araçlar, Sanayi Sitesi mevkiinde korkunç bir kazaya karıştı. Hafif ticari aracın çarpması sonucu bir otomobilin takla atmasıyla sonuçlandı.

İhlas Haber Ajansı
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D-100 kara yolunda korkunç trafik kazası
D-100 kara yolunda korkunç trafik kazası
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İstanbul Yolunda Dehşet Anları

Kaza, İstanbul yönünde seyir halinde olan sürücüler için beklenmedik bir dehşet anı oldu. H.B. yönetimindeki 14 BD 427 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen A.S.'nin kullandığı 14 AE 109 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç tarafından çarpıldı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil, yolda savrularak takla attı.

D-100 kara yolunda korkunç trafik kazası

Acil Müdahale ve Trafik Yönlendirmesi

Kazanın ardından bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, aralarında bir çocuğun da bulunduğu acil durum, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın yaşandığı D-100 kara yolunun İstanbul istikametini trafiğe kapatarak, trafik akışını sanayi sitesinin alternatif yolundan yönlendirdi.D-100 kara yolunda korkunç trafik kazası

Trafik Normale Döndü

Araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte, trafik akışı normale döndü. Bu kaza, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Bolu'da yaşanan bu üzücü olay, trafik güvenliği konusunda alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.D-100 kara yolunda korkunç trafik kazası

# araç, eğitim, polis, otomobil, kaza, istanbul, trafik

20 Şub 2024 - 09:10 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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