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Bolu'dan Sarıkamış'a anne eli değmiş gibi…

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinden 75 yaşındaki Gülnaz Turhan, Sarıkamış'taki askerlerimiz için yün çorap örerek, Anadolu'nun sıcaklığını ve sevgisini zorlu kış şartlarına meydan okuyan Mehmetçik'e ulaştırıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Anadolu'nun sıcak kalbinden Mehmetçik'e bir jest

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yaşayan Gülnaz Turhan, 75 yaşında olmasına rağmen, yüreğindeki sevgi ve vatan hassasiyetiyle dikkat çekiyor. Sarıkamış'ta görev yapan askerlerimiz için başlattığı yün çorap örme kampanyası, Anadolu'nun sıcak yüreğinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Gülnaz Teyze, köydeki küçükbaş hayvanlardan topladığı yünleri işleyerek, askerlerimizin soğuk kış şartlarında ayaklarını sıcak tutacak çoraplar örüyor.

Köyden Kışlaya Uzanan Eller

Gülnaz Teyze'nin bu anlamlı girişimi, Kıbrıscık İlçe Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle Sarıkamış'taki askerlere ulaşıyor. Yaptığı çorapları askerlere göndermek isteyen Gülnaz Teyze, Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçiyor. Bu talebi üzerine, Jandarma Astsubay Mehmet Emin Kaya, çorapları teslim almak üzere Gülnaz Teyze'nin evine bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Bir Anadolu kadınının asker sevgisi

Astsubay Kaya'nın ziyareti sırasında kaydedilen videoda, Gülnaz Teyze'nin askerlerimize olan sevgisi ve desteği gözler önüne seriliyor. "Bunların Kars'taki askerlere gitmesini istiyorum. Allah askerlerimize güç, kuvvet versin," diyen Gülnaz Teyze, vatanımız için canını dişine takan askerlerimizin önemini ve değerini vurguluyor.

Sarıkamış'ta yankılanan anadolu sıcaklığı

Gülnaz Teyze tarafından örülen çoraplar, Kıbrıscık İlçe Jandarma Komutanlığı aracılığıyla Sarıkamış'taki 57'nci Komando Tabur Komutanlığı'na ulaştırılıyor. General Kazım Orbay Kışlası'nda görevli askerlerimize teslim edilen bu çoraplar, Anadolu'nun sıcaklığını ve sevgisini en zorlu şartlarda bile hissettiriyor.

Sürdürülebilir yardımın gücü

Gülnaz Teyze'nin bu çabası, tek seferlik bir yardımın ötesinde, sürdürülebilir bir sevgi ve destek hareketinin başlangıcı olarak görülüyor. "Ölmezsem daha çok yapacağım," diyerek projenin devamlılığına vurgu yapan Gülnaz Teyze, Anadolu'nun yardımsever ruhunu ve Mehmetçik'e olan desteğini simgeliyor.

# destek, ziyaret, jandarma

20 Şub 2024 - 15:12 Bolu- Gündem

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