Çocuğa otomobil çarptı! Güvenlik kameraları kaydetti

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Kaza Anı Kameralara Yansıdı

Meydankapı Mahallesi, İtfaiye Durağı önünde gerçekleşen kaza, çevredeki güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, büfeden çıkıp yolun karşı tarafına geçmeye çalışan A.Y. isimli genç, Okullar Caddesi'nden hızla gelen bir otomobilin altında kaldığı anlar yer aldı.

Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı

Çevre sakinleri, kaza sonrası hemen müdahale ederek genç A.Y.'yi otomobilin altından çıkardı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sevk Edildi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi

Durumu ciddiyetini koruyan A.Y., Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından daha kapsamlı tedavi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Genç, burada uzman doktorların gözetiminde tedavi altına alındı.