Çocuğa otomobil çarptı! Güvenlik kameraları kaydetti
Sinop'un Meydankapı Mahallesi'nde, trafik kazası meydana geldi. Alışveriş sonrası yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan genç, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza Anı Kameralara Yansıdı
Meydankapı Mahallesi, İtfaiye Durağı önünde gerçekleşen kaza, çevredeki güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, büfeden çıkıp yolun karşı tarafına geçmeye çalışan A.Y. isimli genç, Okullar Caddesi'nden hızla gelen bir otomobilin altında kaldığı anlar yer aldı.
Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı
Çevre sakinleri, kaza sonrası hemen müdahale ederek genç A.Y.'yi otomobilin altından çıkardı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sevk Edildi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi
Durumu ciddiyetini koruyan A.Y., Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından daha kapsamlı tedavi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Genç, burada uzman doktorların gözetiminde tedavi altına alındı.
21 Şub 2024 - 10:30 Sinop- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.