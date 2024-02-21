BAİBÜ’den Türkiye'nin bitki çeşitliliğine yeni katkılar
Türkiye'nin botanik çeşitliliği, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Eker'in önemli katkılarıyla daha da zenginleşiyor. Botanik alanındaki uzman, son araştırmalarıyla Kayseri ve Niğde'de iki benzersiz bitki türü keşfetti, bilim dünyasına sunuyor.
Kayseri ve Niğde'den Yeni Bitkiler Çıkıyor
Prof. Eker'in yıllar süren titiz çalışmaları, Türkiye'nin florasına değerli eklemeler yapıyor. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde keşfedilen ve 'Allium serpenticola Eker' adını alan yeni yabani soğan türü, serpantin kayalıklarında yaşamasıyla dikkat çekiyor. Türkçe ismi 'Tomarza soğanı' olan bu bitki, Phytotaxa dergisinde yerini aldı.
Bilimsel Araştırmaların Meyvesi: Niğde Morbaşı
Eker'in ikinci keşfi, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Bolkar Dağları'nda bulunan 'Leopoldia nigdeensis Eker & Eroğlu'. Bu tür, ilk olarak 2013'te keşfedildi ve yıllar süren çalışmalar sonucu yeni bir tür olarak literatüre kazandırıldı. 'Niğde morbaşı' adı verilen bu bitki de Phytotaxa dergisinde bilim dünyasına tanıtıldı.
Türkiye'nin Bitki Çeşitliliğine Katkı Devam Ediyor
Prof. Dr. İsmail Eker, 23 yıllık bilimsel kariyeri boyunca 21 yeni bitki türü keşfetti. Bu başarılarıyla Türkiye'nin botanik çeşitliliğine önemli katkılarda bulunan Eker, gelecekte de yeni türlerin peşinde olacağını belirtiyor. Bilim dünyası, Eker'in çalışmalarıyla Türkiye'nin zengin florasının daha da genişlemesini bekliyor.
21 Şub 2024 - 12:59 Bolu- Yaşam
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.