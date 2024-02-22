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Eğitimde dershane şart mı? Özel derslerin önemi nedir? Duayen eğitimci Doğan Çakmak açıklıyor

Bolu’nun en eski ve duayen eğitimcilerinden Doğan Çakmak eğitimde dershanenin etkisini anlattı. Bolu’da ve ülkede eğitimin eksikliklerine değinen Çakmak, geçmiş dönemle şimdiki eğitim ve dershane anlayışını karşılaştırdı

Arzu Sarı
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Eğitimde dershane şart mı? Özel derslerin önemi nedir? Duayen eğitimci Doğan Çakmak açıklıyor
Eğitimde dershane şart mı? Özel derslerin önemi nedir? Duayen eğitimci Doğan Çakmak açıklıyor
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Eğitimde iyi insan yetiştirme ilkeleri

Eğitimci Doğan Çakmak, öğrencilere iyi insan olmanın özelliklerinin öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak başlar. 1917'den bu yana müfredata dahil edilen kök değerlerin, gelenek, görenek, saygı ve sevgi gibi unsurlarla çocuklara aktarılmasının önemine değinir. Çakmak'a göre, bu değerlerin öğretilmesi, mutlu bireyler ve toplumlar yaratmanın temelidir.

Eğitimde dershane şart mı? Özel derslerin önemi nedir? Duayen eğitimci Doğan Çakmak açıklıyor

Kök değerlerin eğitimdeki yeri

Çakmak, 40 yıllık eğitim hayatı boyunca, kök değerlerin zamanla eğitim sisteminden uzaklaştığını gözlemlemiştir. Bu değerlerin ilkokul seviyesinden itibaren öğrencilere verilmesinin, onların daha bilinçli ve mutlu bireyler olmasını sağlayacağını belirtir. Bu temel değerlerin öğretilmesi, öğrencilerin derslere olan ilgisini ve başarısını da artırır.

Dershanelerin eğitimdeki rolü

Doğan Çakmak, dershanelerin eğitimdeki önemine değinerek, dershanelerin devlet okulları gibi planlı ve programlı olduğunu, öğrencilere birebir ilgi gösteren öğretmenlerle donatıldığını anlatır. Dershaneler, öğrencilerin üniversite sınavlarında başarılı olmaları için gerekli motivasyonu ve desteği sağlar. Çakmak'ın deneyimlerine göre, dershaneler öğrenci sayısının artışında önemli bir rol oynamıştır.Eğitimde dershane şart mı? Özel derslerin önemi nedir? Duayen eğitimci Doğan Çakmak açıklıyor

Özel derslerin önemi

Çakmak, özel derslerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çeker. Özel dersler, öğrencilerin derslere olan ilgisini, anlama kabiliyetini ve becerilerini artırır. Ayrıca, öğrencilerin öz güveninin gelişmesine de katkıda bulunur. Dershanelerdeki öğretmenlerle kolay iletişim, velilerin ve öğrencilerin eğitim sürecine daha fazla dahil olmasını sağlar.

Bolu'da eğitim ve öğretim alanında dershanelerin ve özel derslerin önemi yadsınamaz. Doğan Çakmak'ın deneyimleri, eğitimde kök değerlerin öğretilmesinin ve öğrencilere birebir ilginin gösterilmesinin önemini vurgulamaktadır. Dershaneler ve özel dersler, öğrencilerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra, iyi bireyler olarak yetişmelerine de katkı sağlar. Bu makale, Bolu'daki eğitim sistemine dair değerli içgörüler sunarak, eğitimciler, veliler ve öğrenciler için önemli bir kaynak oluşturur.

# öğrenci, eğitim

22 Şub 2024 - 12:00 Bolu- Eğitim

Mahreç  Arzu Sarı
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