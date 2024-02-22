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70 Yaşındaki adam darp edildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşanan vahşi saldırı, kamuoyunun dikkatini çekti. 70 yaşındaki Mehmet Akkaş, gece saatlerinde evine dönerken üç kişilik bir grup tarafından pusuya düşürülerek acımasızca darp edildi. Saldırı, muhtarlık seçimleri nedeniyle yaşandığı iddia ediliyor.

İhlas Haber Ajansı
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70 Yaşındaki adam darp edildi
70 Yaşındaki adam darp edildi
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Muhtarlık Seçimleri Kavgası: Tehlikeli Sonuçlar

Akkaş, misafirlikten dönüş yolunda, başına sopalarla vurularak ölümcül darbeler alındığını belirtti. Olay sonucu ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirme riskiyle karşı karşıya kalan Akkaş, 30'dan fazla dikiş atılarak tedavi altına alındı. Adalete olan inancını vurgulayan mağdur, yaşananların muhtarlık seçimleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

70 Yaşındaki adam darp edildi

Adalet Arayışı ve Köydeki Huzursuzluk

Akkaş, saldırının ardından engelli oğluna iftira atılmasıyla suçlamaların boyut değiştirdiğini ifade etti. Köy halkının desteğiyle oğlunun suçsuzluğunun anlaşıldığını belirten Akkaş, saldırganların cezalandırılmasını talep ediyor. Psikolojik etkiler ve köyde artan huzursuzluk, olayın yankılarını daha da derinleştiriyor.

70 Yaşındaki adam darp edildi

Toplumun Güvenliği ve Adalet Çağrısı

Mehmet Akkaş'ın yaşadıkları, toplumsal güvenlik ve adaletin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Saldırıya uğrayan Akkaş, adalet sistemine olan güvenini yineleyerek, saldırganların gerekli cezaları almasını ve köydeki huzurun yeniden sağlanmasını istiyor.70 Yaşındaki adam darp edildi
# tedavi

22 Şub 2024 - 10:03 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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