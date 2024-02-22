70 Yaşındaki adam darp edildi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşanan vahşi saldırı, kamuoyunun dikkatini çekti. 70 yaşındaki Mehmet Akkaş, gece saatlerinde evine dönerken üç kişilik bir grup tarafından pusuya düşürülerek acımasızca darp edildi. Saldırı, muhtarlık seçimleri nedeniyle yaşandığı iddia ediliyor.
Muhtarlık Seçimleri Kavgası: Tehlikeli Sonuçlar
Akkaş, misafirlikten dönüş yolunda, başına sopalarla vurularak ölümcül darbeler alındığını belirtti. Olay sonucu ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirme riskiyle karşı karşıya kalan Akkaş, 30'dan fazla dikiş atılarak tedavi altına alındı. Adalete olan inancını vurgulayan mağdur, yaşananların muhtarlık seçimleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.
Adalet Arayışı ve Köydeki Huzursuzluk
Akkaş, saldırının ardından engelli oğluna iftira atılmasıyla suçlamaların boyut değiştirdiğini ifade etti. Köy halkının desteğiyle oğlunun suçsuzluğunun anlaşıldığını belirten Akkaş, saldırganların cezalandırılmasını talep ediyor. Psikolojik etkiler ve köyde artan huzursuzluk, olayın yankılarını daha da derinleştiriyor.
Toplumun Güvenliği ve Adalet Çağrısı
Mehmet Akkaş'ın yaşadıkları, toplumsal güvenlik ve adaletin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Saldırıya uğrayan Akkaş, adalet sistemine olan güvenini yineleyerek, saldırganların gerekli cezaları almasını ve köydeki huzurun yeniden sağlanmasını istiyor.
22 Şub 2024 - 10:03 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.