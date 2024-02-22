Bolu'da eğitimde yenilik! "Okudum, hissettim, paylaşıyorum" projesi
Bolu'daki Mudurnu Abdürrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu, "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" projesiyle öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasını ve yaratıcılıklarını sergilemelerini sağlıyor.
Bolu, Mudurnu Abdürrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim alanında çığır açan bir projeye imza attı. "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" adı verilen bu yenilikçi proje, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını ve edindikleri bilgileri yaratıcı bir şekilde ifade etmelerini hedefliyor. Proje kapsamında öğrenciler, okudukları kitaplardan esinlenerek akılda kalan objeleri tasarladı ve karakterleri canlandırdı. Bu süreç, renkli ve unutulmaz anlara sahne oldu.
Eğitimde Yaratıcılığı Teşvik
Mudurnu Abdürrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen bu proje, öğrencilerin sadece okuma becerilerini değil, aynı zamanda yaratıcılıklarını ve ifade yeteneklerini de geliştirmeyi amaçlıyor. Öğrenciler, kitaplardan aldıkları ilhamla hem zihinsel hem de fiziksel bir üretim sürecine giriyorlar. Bu süreçte tasarladıkları objeler ve canlandırdıkları karakterler, kitapların derinliklerine dalmalarını ve metinleri daha iyi anlamalarını sağlıyor.
Kitap Okumanın Ötesinde Bir Deneyim
Proje, öğrencilere kitapları sadece okumakla kalmayıp, aynı zamanda onları yaşamaları ve paylaşmaları için benzersiz bir platform sunuyor. Öğretmen Ünsal Aksakal, projenin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin çocukların boş zamanlarını daha verimli değerlendirmelerine ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına yardımcı olduğunu belirtti. Aksakal, projenin somut etkilerinden bir örnek olarak, bir öğrencinin çöplük temalı bir kitaptan esinlenerek çevre bilincine ulaştığını anlattı.
Okuma Kültürünü Güçlendirmek
Okul müdürü Adem Kara, projenin temel amacının öğrencilerin okudukları kitapları daha iyi anlamalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Kara, öğrencilerin kitap karakterlerini canlandırarak, hikayeleri görsel ve etkileşimli bir şekilde anlatmalarının, öğrenme sürecini daha etkili ve kalıcı hale getirdiğini ifade etti.
Bu yenilikçi proje, Bolu'da eğitimin geleceğine ışık tutuyor ve öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını, yaratıcılıklarını kullanmalarını ve bilgilerini paylaşmalarını teşvik ediyor.
22 Şub 2024 - 11:41 Bolu/ Mudurnu- Eğitim
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.