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Bolu'da eğitimde yenilik! "Okudum, hissettim, paylaşıyorum" projesi

Bolu'daki Mudurnu Abdürrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu, "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" projesiyle öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasını ve yaratıcılıklarını sergilemelerini sağlıyor.

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Bolu'da eğitimde yenilik! "Okudum, hissettim, paylaşıyorum" projesi
Bolu'da eğitimde yenilik! "Okudum, hissettim, paylaşıyorum" projesi
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Bolu, Mudurnu Abdürrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim alanında çığır açan bir projeye imza attı. "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" adı verilen bu yenilikçi proje, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını ve edindikleri bilgileri yaratıcı bir şekilde ifade etmelerini hedefliyor. Proje kapsamında öğrenciler, okudukları kitaplardan esinlenerek akılda kalan objeleri tasarladı ve karakterleri canlandırdı. Bu süreç, renkli ve unutulmaz anlara sahne oldu.

Bolu'da eğitimde yenilik!

Eğitimde Yaratıcılığı Teşvik

Mudurnu Abdürrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen bu proje, öğrencilerin sadece okuma becerilerini değil, aynı zamanda yaratıcılıklarını ve ifade yeteneklerini de geliştirmeyi amaçlıyor. Öğrenciler, kitaplardan aldıkları ilhamla hem zihinsel hem de fiziksel bir üretim sürecine giriyorlar. Bu süreçte tasarladıkları objeler ve canlandırdıkları karakterler, kitapların derinliklerine dalmalarını ve metinleri daha iyi anlamalarını sağlıyor.

Bolu'da eğitimde yenilik!

Kitap Okumanın Ötesinde Bir Deneyim

Proje, öğrencilere kitapları sadece okumakla kalmayıp, aynı zamanda onları yaşamaları ve paylaşmaları için benzersiz bir platform sunuyor. Öğretmen Ünsal Aksakal, projenin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin çocukların boş zamanlarını daha verimli değerlendirmelerine ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına yardımcı olduğunu belirtti. Aksakal, projenin somut etkilerinden bir örnek olarak, bir öğrencinin çöplük temalı bir kitaptan esinlenerek çevre bilincine ulaştığını anlattı.Bolu'da eğitimde yenilik!

Okuma Kültürünü Güçlendirmek

Okul müdürü Adem Kara, projenin temel amacının öğrencilerin okudukları kitapları daha iyi anlamalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Kara, öğrencilerin kitap karakterlerini canlandırarak, hikayeleri görsel ve etkileşimli bir şekilde anlatmalarının, öğrenme sürecini daha etkili ve kalıcı hale getirdiğini ifade etti.Bolu'da eğitimde yenilik!

Bu yenilikçi proje, Bolu'da eğitimin geleceğine ışık tutuyor ve öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını, yaratıcılıklarını kullanmalarını ve bilgilerini paylaşmalarını teşvik ediyor.

# eğitim, üretim, mudurnu

22 Şub 2024 - 11:41 Bolu/ Mudurnu- Eğitim

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