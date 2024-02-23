Bolu'da büyük darbe! Narkoçelik-2 operasyonunda zehir taciri yakalandı
Türkiye genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan ve 46 ilde eş zamanlı yürütülen "Narkoçelik-2" operasyonları kapsamında, Bolu'da gerçekleştirilen başarılı bir baskınla, uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına büyük bir darbe vuruldu.
Operasyonun Bolu Ayağı
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, 6 kg metamfetamin ele geçirildi. Bu operasyonla birlikte, zehir tacirlerine geçit verilmeyeceği mesajı güçlü bir şekilde verildi.
Türkiye Genelindeki Büyük Başarı
Narkoçelik-2 operasyonu, toplamda 983 kg uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Türkiye'nin dört bir yanında, 227 zehir taciri ve sokak satıcısı adaletin karşısına çıkarıldı. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın ve başarının bir kanıtı olarak tarihe geçti.
Bolu'da Uyuşturucuya Geçit Yok
Bolu, bu operasyonla birlikte uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarıya imza atmış oldu. İl genelindeki güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları sayesinde, gençlerimizi ve toplumumuzu tehdit eden bu zehir, kökünden temizlenmeye devam edecek.
Kahraman Polislerimize Teşekkürler
Operasyonları gerçekleştiren polislerimiz, gece gündüz demeden, her türlü zorlu koşulda mücadele ederek, toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaktadır. Onların bu özverili çalışmaları, her türlü takdirin üzerindedir.
23 Şub 2024 - 09:17 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.