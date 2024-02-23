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Bolu'da büyük darbe! Narkoçelik-2 operasyonunda zehir taciri yakalandı

Türkiye genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan ve 46 ilde eş zamanlı yürütülen "Narkoçelik-2" operasyonları kapsamında, Bolu'da gerçekleştirilen başarılı bir baskınla, uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına büyük bir darbe vuruldu.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da büyük darbe! Narkoçelik-2 operasyonunda zehir taciri yakalandı
Bolu'da büyük darbe! Narkoçelik-2 operasyonunda zehir taciri yakalandı
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Operasyonun Bolu Ayağı
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, 6 kg metamfetamin ele geçirildi. Bu operasyonla birlikte, zehir tacirlerine geçit verilmeyeceği mesajı güçlü bir şekilde verildi.

Bolu'da büyük darbe! Narkoçelik-2 operasyonunda zehir taciri yakalandı

Türkiye Genelindeki Büyük Başarı
Narkoçelik-2 operasyonu, toplamda 983 kg uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Türkiye'nin dört bir yanında, 227 zehir taciri ve sokak satıcısı adaletin karşısına çıkarıldı. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın ve başarının bir kanıtı olarak tarihe geçti.Bolu'da büyük darbe! Narkoçelik-2 operasyonunda zehir taciri yakalandı

Bolu'da Uyuşturucuya Geçit Yok
Bolu, bu operasyonla birlikte uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarıya imza atmış oldu. İl genelindeki güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları sayesinde, gençlerimizi ve toplumumuzu tehdit eden bu zehir, kökünden temizlenmeye devam edecek.Bolu'da büyük darbe! Narkoçelik-2 operasyonunda zehir taciri yakalandı

Kahraman Polislerimize Teşekkürler
Operasyonları gerçekleştiren polislerimiz, gece gündüz demeden, her türlü zorlu koşulda mücadele ederek, toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaktadır. Onların bu özverili çalışmaları, her türlü takdirin üzerindedir.

23 Şub 2024 - 09:17 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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