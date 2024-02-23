Bolu'da büyük darbe! Narkoçelik-2 operasyonunda zehir taciri yakalandı

Operasyonun Bolu Ayağı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, 6 kg metamfetamin ele geçirildi. Bu operasyonla birlikte, zehir tacirlerine geçit verilmeyeceği mesajı güçlü bir şekilde verildi.

Türkiye Genelindeki Büyük Başarı

Narkoçelik-2 operasyonu, toplamda 983 kg uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Türkiye'nin dört bir yanında, 227 zehir taciri ve sokak satıcısı adaletin karşısına çıkarıldı. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın ve başarının bir kanıtı olarak tarihe geçti.

Bolu'da Uyuşturucuya Geçit Yok

Bolu, bu operasyonla birlikte uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarıya imza atmış oldu. İl genelindeki güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları sayesinde, gençlerimizi ve toplumumuzu tehdit eden bu zehir, kökünden temizlenmeye devam edecek.

Kahraman Polislerimize Teşekkürler

Operasyonları gerçekleştiren polislerimiz, gece gündüz demeden, her türlü zorlu koşulda mücadele ederek, toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaktadır. Onların bu özverili çalışmaları, her türlü takdirin üzerindedir.