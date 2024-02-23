Korkutan yangın! Tek katlı ahşap ev kül oldu

Yangının Detayları

Olay, Yığılca ilçesine bağlı Yayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Recep B.'ye ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangının sebebi henüz bilinmezken, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı.

Köy Sakinlerinin Endişeli Bekleyişi

Yangını fark eden köylüler, itfaiye ekiplerinin gelmesini endişeyle bekledi. Alevlerin evi sarmasıyla birlikte köy sakinleri, yangını korku dolu gözlerle izledi. Şans eseri yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın Sonrası İnceleme Başlatıldı

Yangın sonrasında, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir araştırma yürütüyor. Köy sakinleri ve ev sahibi Recep B., yangının nedenini ve sonuçlarını merakla bekliyor.