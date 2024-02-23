Korkutan yangın! Tek katlı ahşap ev kül oldu
Düzce'nin Yığılca ilçesi, gece saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu. Yayla köyünde, Recep B.'nin sahibi olduğu tek katlı ahşap ev, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınla alevlere teslim oldu. Köy sakinleri, yangını korku ve endişe içinde izlerken, alevler evi tamamen sararak kullanılamaz hale getirdi.
Yangının Detayları
Olay, Yığılca ilçesine bağlı Yayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Recep B.'ye ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangının sebebi henüz bilinmezken, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı.
Köy Sakinlerinin Endişeli Bekleyişi
Yangını fark eden köylüler, itfaiye ekiplerinin gelmesini endişeyle bekledi. Alevlerin evi sarmasıyla birlikte köy sakinleri, yangını korku dolu gözlerle izledi. Şans eseri yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın Sonrası İnceleme Başlatıldı
Yangın sonrasında, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir araştırma yürütüyor. Köy sakinleri ve ev sahibi Recep B., yangının nedenini ve sonuçlarını merakla bekliyor.
23 Şub 2024 - 10:54 Düzce/ Yiğilca- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.