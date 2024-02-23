- G:

Korkutan yangın! Tek katlı ahşap ev kül oldu

Düzce'nin Yığılca ilçesi, gece saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu. Yayla köyünde, Recep B.'nin sahibi olduğu tek katlı ahşap ev, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınla alevlere teslim oldu. Köy sakinleri, yangını korku ve endişe içinde izlerken, alevler evi tamamen sararak kullanılamaz hale getirdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Korkutan yangın! Tek katlı ahşap ev kül oldu
Korkutan yangın! Tek katlı ahşap ev kül oldu
+1
Büyütmek için resme tıklayın

Yangının Detayları

Olay, Yığılca ilçesine bağlı Yayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Recep B.'ye ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangının sebebi henüz bilinmezken, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı.

Korkutan yangın! Tek katlı ahşap ev kül oldu

Köy Sakinlerinin Endişeli Bekleyişi

Yangını fark eden köylüler, itfaiye ekiplerinin gelmesini endişeyle bekledi. Alevlerin evi sarmasıyla birlikte köy sakinleri, yangını korku dolu gözlerle izledi. Şans eseri yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Korkutan yangın! Tek katlı ahşap ev kül oldu

Yangın Sonrası İnceleme Başlatıldı

Yangın sonrasında, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir araştırma yürütüyor. Köy sakinleri ve ev sahibi Recep B., yangının nedenini ve sonuçlarını merakla bekliyor.

23 Şub 2024 - 10:54 Düzce/ Yiğilca- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü İhale İlanı Resmi İlandır mask
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü İhale İlanı
Bolu İl Jandarma Komutanlığı vardiya yatakhanesi proje hizmeti alım işi Bolu özel idaresi Resmi İlandır mask
Bolu İl Jandarma Komutanlığı vardiya yatakhanesi proje hizmeti alım işi Bolu özel idaresi
Madeni Yağ Alımı Bolu Özel İdaresi Resmi İlandır mask
Madeni Yağ Alımı Bolu Özel İdaresi
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE Resmi İlandır mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
Korkutan yangın! Tek katlı ahşap ev kül oldu mask
Korkutan yangın! Tek katlı ahşap ev kül oldu
Bolu'da büyük darbe! Narkoçelik-2 operasyonunda zehir taciri yakalandı mask
Bolu'da büyük darbe! Narkoçelik-2 operasyonunda zehir taciri yakalandı
Anadolu’da vaşak nerede yaşar? Vaşak nesli tükenen hayvanlardan mı? Vaşak insana saldırır mı? mask
Anadolu’da vaşak nerede yaşar? Vaşak nesli tükenen hayvanlardan mı? Vaşak insana saldırır mı?
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: "Süper Lig için ne gerekiyorsa yapacağız” mask
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: "Süper Lig için ne gerekiyorsa yapacağız”
Eğitimde dershane şart mı? Özel derslerin önemi nedir? Duayen eğitimci Doğan Çakmak açıklıyor mask
Eğitimde dershane şart mı? Özel derslerin önemi nedir? Duayen eğitimci Doğan Çakmak açıklıyor
Bolu'da eğitimde yenilik! "Okudum, hissettim, paylaşıyorum" projesi mask
Bolu'da eğitimde yenilik! "Okudum, hissettim, paylaşıyorum" projesi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL