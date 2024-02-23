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Bitmeyen kazalara çözüm trafik ışıklandırması!

Bolu'nun trafik güvenliğine yönelik önemli bir adım atıldı. Güney Çevre Yolu'nun sıkça kaza haberleriyle gündeme gelen Kasaplar Kavşağı'nda, vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir trafik ışık sistemi devreye alındı.

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Bitmeyen kazalara çözüm trafik ışıklandırması!
Bitmeyen kazalara çözüm trafik ışıklandırması!
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Güney Çevre Yolu'nda Güvenlik Harekatı

Yaklaşık iki ay önce hizmete açılan ve kısa süre içinde birçok kazanın yaşandığı Güney Çevre Yolu, özellikle Kasaplar Kavşağı'nda sürücüler için büyük bir risk oluşturuyordu. Mudurnu yolu ile D-100 kara yolunu birleştiren bu stratejik güzergahta, artan kaza sayıları vatandaşların ve yetkililerin dikkatini çekti.

Bitmeyen kazalara çözüm trafik ışıklandırması!

Vatandaş Tepkisi Sonuç Verdi: Trafik Işık Sistemi Kurulumu

Kasaplar Kavşağı'nda meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı kazaların ardından, bölge sakinlerinin güvenlik önlemleri talebi yoğunlaştı. Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın bizzat incelemelerde bulunmasıyla birlikte, sorunun çözümü için hızlı adımlar atıldı. Vali Kılıç'ın talimatıyla, kavşağa modern bir trafik ışık sistemi kuruldu. Bu yeni sistemle birlikte, kaza oranlarının önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.Bitmeyen kazalara çözüm trafik ışıklandırması!

Kazaların Önüne Geçecek Yeni Sistem

Kurulan sinyalize trafik ışık sistemi, Kasaplar Kavşağı'nda trafik akışını düzenleyerek, özellikle zirve saatlerde yaşanan yoğunluğun kontrol altına alınmasını sağlayacak. Bu sayede, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği artırılmış olacak. Bolu yönetimi, bu adımın diğer riskli noktalar için de bir öncü olmasını umuyor.Bitmeyen kazalara çözüm trafik ışıklandırması!

# trafik, mudurnu

23 Şub 2024 - 14:02 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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