Bitmeyen kazalara çözüm trafik ışıklandırması!
Bolu'nun trafik güvenliğine yönelik önemli bir adım atıldı. Güney Çevre Yolu'nun sıkça kaza haberleriyle gündeme gelen Kasaplar Kavşağı'nda, vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir trafik ışık sistemi devreye alındı.
Güney Çevre Yolu'nda Güvenlik Harekatı
Yaklaşık iki ay önce hizmete açılan ve kısa süre içinde birçok kazanın yaşandığı Güney Çevre Yolu, özellikle Kasaplar Kavşağı'nda sürücüler için büyük bir risk oluşturuyordu. Mudurnu yolu ile D-100 kara yolunu birleştiren bu stratejik güzergahta, artan kaza sayıları vatandaşların ve yetkililerin dikkatini çekti.
Vatandaş Tepkisi Sonuç Verdi: Trafik Işık Sistemi Kurulumu
Kasaplar Kavşağı'nda meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı kazaların ardından, bölge sakinlerinin güvenlik önlemleri talebi yoğunlaştı. Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın bizzat incelemelerde bulunmasıyla birlikte, sorunun çözümü için hızlı adımlar atıldı. Vali Kılıç'ın talimatıyla, kavşağa modern bir trafik ışık sistemi kuruldu. Bu yeni sistemle birlikte, kaza oranlarının önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.
Kazaların Önüne Geçecek Yeni Sistem
Kurulan sinyalize trafik ışık sistemi, Kasaplar Kavşağı'nda trafik akışını düzenleyerek, özellikle zirve saatlerde yaşanan yoğunluğun kontrol altına alınmasını sağlayacak. Bu sayede, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği artırılmış olacak. Bolu yönetimi, bu adımın diğer riskli noktalar için de bir öncü olmasını umuyor.
23 Şub 2024 - 14:02 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.