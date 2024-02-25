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Şili'li kadına taciz şoku!

Zonguldak'ın turistik ilçesi Kdz. Ereğli, bir taciz vakasıyla sarsıldı. Şili'den gelen kadın turist Z.N., gezi sırasında yaşadığı taciz iddiası ile gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre, A.Ş. isimli şahıs, Bozhane Limanı'nda Z.N.'yi cep telefonuyla kaydederek tacize maruz bıraktı. Bu olay, turistin polise başvurmasıyla hızla soruşturmaya dönüştü.

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Şili'li kadına taciz şoku!
Şili'li kadına taciz şoku!
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Hızla Harekete Geçen Güvenlik Güçleri

Z.N.'nin ihbarı üzerine, olay yerine ivedilikle polis ekipleri sevk edildi. Gözyaşları içindeki mağdur turist, A.Ş.'den şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine, şüpheli A.Ş. hemen gözaltına alındı. A.Ş., kendisinin de Z.N. tarafından görüntülendiğini iddia etse de, polis tarafından emniyete götürüldü ve sorgusu devam ediyor.

Şili'li kadına taciz şoku!

Toplumun Tepkisi ve Soruşturma Süreci

Olay, Zonguldak Ereğli'de geniş yankı buldu. Çevredeki vatandaşlar, mağdur turiste destek olurken, olayın aydınlatılması için çağrıda bulundular. Polis merkezine götürülen Z.N.'nin ifadesi alınırken, A.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu olay, turistlere yönelik güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.Şili'li kadına taciz şoku!
# destek, zonguldak, polis, iddia

25 Şub 2024 - 16:28 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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