Şili'li kadına taciz şoku!

Hızla Harekete Geçen Güvenlik Güçleri

Z.N.'nin ihbarı üzerine, olay yerine ivedilikle polis ekipleri sevk edildi. Gözyaşları içindeki mağdur turist, A.Ş.'den şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine, şüpheli A.Ş. hemen gözaltına alındı. A.Ş., kendisinin de Z.N. tarafından görüntülendiğini iddia etse de, polis tarafından emniyete götürüldü ve sorgusu devam ediyor.

Toplumun Tepkisi ve Soruşturma Süreci

Olay, Zonguldak Ereğli'de geniş yankı buldu. Çevredeki vatandaşlar, mağdur turiste destek olurken, olayın aydınlatılması için çağrıda bulundular. Polis merkezine götürülen Z.N.'nin ifadesi alınırken, A.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu olay, turistlere yönelik güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.