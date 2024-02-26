Bolu Dağı'nda feci motosiklet kazası
Bolu Dağı'nda meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralandı. D-100 kara yolunda kontrolünü kaybeden motosiklet bariyerlere çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza Anı: Kontrolden Çıkan Motosiklet Bariyere Çarptı
E.Ş. yönetimindeki 81 AAD 113 plakalı motosiklet, Bolu Dağı'nın zorlu geçiş noktası Darıyeri Bakacak köyü mevkisinde, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet yol kenarına devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay, diğer sürücüler tarafından yetkililere bildirildi.
Acil Servis Harekete Geçti: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Kaza sonrası bölgeye hızla ulaşan polis, jandarma ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumu, hastaneye ulaştırıldıktan sonra yapılan ilk değerlendirmelere göre ciddiyetini koruyor.
Yol Güvenliği Uyarısı ve Önlemler
Bu kaza, özellikle Bolu Dağı gibi zorlu hava ve yol koşullarına sahip bölgelerde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor. Yol güvenliği uzmanları, sürücülerin hız limitlerine uyması, yol koşullarını dikkate alması ve özellikle motosiklet gibi daha savunmasız araçları kullanırken ekstra dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.
26 Şub 2024 - 09:10 Bolu- Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.