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Bolu Dağı'nda feci motosiklet kazası

Bolu Dağı'nda meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralandı. D-100 kara yolunda kontrolünü kaybeden motosiklet bariyerlere çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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Bolu Dağı'nda feci motosiklet kazası
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Kaza Anı: Kontrolden Çıkan Motosiklet Bariyere Çarptı

E.Ş. yönetimindeki 81 AAD 113 plakalı motosiklet, Bolu Dağı'nın zorlu geçiş noktası Darıyeri Bakacak köyü mevkisinde, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet yol kenarına devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay, diğer sürücüler tarafından yetkililere bildirildi.

Bolu Dağı'nda feci motosiklet kazası

Acil Servis Harekete Geçti: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrası bölgeye hızla ulaşan polis, jandarma ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumu, hastaneye ulaştırıldıktan sonra yapılan ilk değerlendirmelere göre ciddiyetini koruyor.Bolu Dağı'nda feci motosiklet kazası

Yol Güvenliği Uyarısı ve Önlemler

Bu kaza, özellikle Bolu Dağı gibi zorlu hava ve yol koşullarına sahip bölgelerde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor. Yol güvenliği uzmanları, sürücülerin hız limitlerine uyması, yol koşullarını dikkate alması ve özellikle motosiklet gibi daha savunmasız araçları kullanırken ekstra dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.
# eğitim, polis, düzce, kaza, jandarma

26 Şub 2024 - 09:10 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı
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