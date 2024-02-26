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Doğal harikası su samurunun keşfi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarına göre, Kastamonu'nun zengin doğal yaşamı, son dönemde nadir görülen bir canlı türünün keşfiyle bir kez daha gündeme geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir keşif, bölgenin biyolojik çeşitliliğine dikkat çekiyor.

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Doğal harikası su samurunun keşfi
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Korumaya Alınan Doğal Miras

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, su samurunun Kastamonu'da görüntülendiğini ve bu özel canlının koruma altına alındığını duyurdu. "Yaşat, Koru, Sev" sloganıyla yapılan paylaşımda, su samurunun doğal yaşam alanında özgürce yaşamaya devam edeceği vurgulandı. Bu gelişme, bölgenin doğal yaşamını koruma ve sürdürülebilirliğini sağlama konusundaki kararlılığın bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Doğal harikası su samurunun keşfi

Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa Koruma

Kastamonu'nun bu yeni misafiri, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin ve ekosistem sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor. Su samurları, sağlıklı su ekosistemlerinin önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle, su samurunun keşfi ve korunması, bölgedeki su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.Doğal harikası su samurunun keşfi

Sürdürülebilir Doğa Koruma Çabaları

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu tür doğa koruma çalışmaları, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini koruma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki taahhüdünü gösteriyor. Kastamonu'daki su samuru keşfi, bu çabaların somut bir örneği olarak, doğa severler ve çevre koruma aktivistleri tarafından büyük ilgi ve takdirle karşılanıyor.

# kastamonu, Medya, doğa, orman, tarım

26 Şub 2024 - 09:41 Kastamonu- Gündem

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