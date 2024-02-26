Ailesini özleyen baba, intihara kalkıştı!
Sinop'un gözde geçiş noktalarından biri olan ve Kızılırmak Nehri'nin mağrur suları üzerinde yükselen Çetinkaya Köprüsü, geçtiğimiz gece dramatik bir olaya sahne oldu. Ailesinden ayrı düşen bir baba, yaşadığı derin bunalımın etkisiyle intihar girişiminde bulundu.
Aile Hasreti ve Köprü Üzerindeki Mücadele
Edinilen bilgilere göre, D.C. isimli genç adam, boşanma sürecinin ardından oğlundan ayrı kalmış ve bu durum onu derin bir bunalıma sürüklemişti. Gece saatlerinde Çetinkaya Köprüsü'ne çıkan D.C., burada kendini nehre bırakma tehdidinde bulundu. Olay, çevredekilerin polise ihbarı üzerine hızla güvenlik ve sağlık ekiplerinin seferber olmasına neden oldu.
Kurtarma Operasyonu: Umut ve Dayanışma
Samsun ve Sinop'tan gelen Sahil Güvenlik, Polis Su Altı Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, Kızılırmak Nehri üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün deneyimli müzakere ekipleri, D.C. ile saatler süren bir diyalog kurdu. Bu zorlu müzakerenin sonucunda, D.C. ikna edilerek güvenli bir şekilde köprüden indirildi ve sağlık kontrolü için Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Aile Bağlarının Önemi ve Toplumsal Destek
D.C.'nin yaşadığı bu zorlu süreç, aile bağlarının önemi ve toplumsal destek mekanizmalarının gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Olay, ayrıca boşanma ve aile içi sorunlarla mücadele eden bireyler için psikolojik destek ve rehberliğin önemini vurguladı.
26 Şub 2024 - 09:47 Sinop- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.