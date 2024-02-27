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Türkiye'nin zirvesinde kar şöleni! Kartalkaya

Türkiye'nin kış turizmi cenneti Kartalkaya, 167 santimetre kar kalınlığı ile zirvede! Kayak ve snowboard tutkunları için ideal koşullar sunan Kartalkaya, %100 doluluk oranıyla dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı
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Türkiye'nin zirvesinde kar şöleni! Kartalkaya
Türkiye'nin zirvesinde kar şöleni! Kartalkaya
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Karın Zirvesi: 167 Santimetre

Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan bu muhteşem kayak merkezi, kış sporları tutkunları için adeta bir cennet. 167 santimetrelik kar kalınlığı ile Kartalkaya, kış turizminde önemli bir noktaya işaret ediyor. Bu, aynı zamanda kayak ve snowboard meraklıları için mükemmel koşullar anlamına geliyor.

Türkiye'nin zirvesinde kar şöleni! Kartalkaya

Rakipleri Geride Bıraktı

Kartalkaya'yı takip eden diğer önemli kayak merkezleri ise 161 santimetre ile Hakkari Kayak Merkezi ve 140 santimetre ile Palandöken Kayak Merkezi oldu. Bu rakamlar, Türkiye'nin kış turizminde ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu gösteriyor.Türkiye'nin zirvesinde kar şöleni! Kartalkaya

Doluluk Oranları Göz Kamaştırıyor

Kartalkaya'daki oteller, kış turizminin canlılığını yansıtan doluluk oranları ile dikkat çekiyor. Bölgede bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, hafta içi %60, hafta sonları ise %100 doluluk oranına ulaşıyor. Bu, Kartalkaya'nın sadece yerli turistler için değil, aynı zamanda uluslararası ziyaretçiler için de popüler bir destinasyon olduğunu kanıtlıyor.Türkiye'nin zirvesinde kar şöleni! Kartalkaya

Kayak ve Snowboard Tutkunlarının Adresi

Kartalkaya, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pist ile kış sporlarına gönül verenler için ideal bir alan sunuyor. Kayak ve snowboard yapmanın yanı sıra, bembeyaz kar örtüsü altında unutulmaz anlar yaşamak isteyen herkesi bekliyor.Türkiye'nin zirvesinde kar şöleni! Kartalkaya

Kartalkaya, kış turizmindeki bu başarısıyla, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Karın ve eğlencenin hiç eksik olmadığı bu özel bölge, kış aylarının vazgeçilmez adreslerinden biri olarak öne çıkıyor.Türkiye'nin zirvesinde kar şöleni! Kartalkaya

# zengin

27 Şub 2024 - 15:28 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
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