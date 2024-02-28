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Anız yangınında felaketin eşiğinden dönüldü!

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, Yamanlar köyü yakınlarında başlayan anız yangını, itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, tarım arazisinde başladıktan sonra kısa sürede büyüyerek tehlikeli bir hale büründü.

Anadolu Ajansı
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Anız yangınında felaketin eşiğinden dönüldü!
Anız yangınında felaketin eşiğinden dönüldü!
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Etkin Koordinasyon ve Müdahale

Yangına müdahale için bölgeye hızla itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Alevler, profesyonel müdahale ile yakındaki ormanlık alana ulaşmadan başarıyla söndürüldü. Yangın sonrası ekipler, yaklaşık 2 hektarlık zarar gören alanda soğutma çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Anız yangınında felaketin eşiğinden dönüldü!

Yetkililer Olay Yerinde

Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, yangın bölgesine gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde inceledi. Kini, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasının olası bir felaketi önlediğini belirtti.Anız yangınında felaketin eşiğinden dönüldü!

Önlem ve Farkındalık Çağrısı

Bu olay, özellikle kırsal bölgelerde anız yakmanın yol açabileceği tehlikelere dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşları anız yakmanın zararları konusunda bilinçlendirme çalışmalarını artırma ve bu tür olayların önüne geçmek için gerekli önlemleri alma çağrısında bulunuyor.Anız yangınında felaketin eşiğinden dönüldü!
# orman

28 Şub 2024 - 09:20 Bolu/ Yeniçağa- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı
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