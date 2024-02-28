Anız yangınında felaketin eşiğinden dönüldü!
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, Yamanlar köyü yakınlarında başlayan anız yangını, itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, tarım arazisinde başladıktan sonra kısa sürede büyüyerek tehlikeli bir hale büründü.
Etkin Koordinasyon ve Müdahale
Yangına müdahale için bölgeye hızla itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Alevler, profesyonel müdahale ile yakındaki ormanlık alana ulaşmadan başarıyla söndürüldü. Yangın sonrası ekipler, yaklaşık 2 hektarlık zarar gören alanda soğutma çalışmalarını titizlikle yürüttü.
Yetkililer Olay Yerinde
Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, yangın bölgesine gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde inceledi. Kini, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasının olası bir felaketi önlediğini belirtti.
Önlem ve Farkındalık Çağrısı
Bu olay, özellikle kırsal bölgelerde anız yakmanın yol açabileceği tehlikelere dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşları anız yakmanın zararları konusunda bilinçlendirme çalışmalarını artırma ve bu tür olayların önüne geçmek için gerekli önlemleri alma çağrısında bulunuyor.
28 Şub 2024 - 09:20 Bolu/ Yeniçağa- Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.