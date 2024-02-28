Anız yangınında felaketin eşiğinden dönüldü!

Etkin Koordinasyon ve Müdahale

Yangına müdahale için bölgeye hızla itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Alevler, profesyonel müdahale ile yakındaki ormanlık alana ulaşmadan başarıyla söndürüldü. Yangın sonrası ekipler, yaklaşık 2 hektarlık zarar gören alanda soğutma çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Yetkililer Olay Yerinde

Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, yangın bölgesine gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde inceledi. Kini, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasının olası bir felaketi önlediğini belirtti.

Önlem ve Farkındalık Çağrısı

Bu olay, özellikle kırsal bölgelerde anız yakmanın yol açabileceği tehlikelere dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşları anız yakmanın zararları konusunda bilinçlendirme çalışmalarını artırma ve bu tür olayların önüne geçmek için gerekli önlemleri alma çağrısında bulunuyor.