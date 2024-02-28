Otostop çektiği adamla inanılmaz yanlış anlama
Düzce'den Giresun'a seyahat eden iş adamı, otostopçuyla tanışıp 100 lira yerine 100 bin lira gönderince, yaşanan dürüstlük dolu hikaye herkesi şaşırttı. İyi niyet ve yanlış anlaşılmaların güzel sonu buluşu.
100 Lira mı, 100 Bin Lira mı?
Himtaş'ın oğlu, babasının talimatını yanlış anlayarak, Ahmet A.'nın hesabına 100 lira yerine 100 bin lira gönderdi. Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan ve engelli olan Ahmet A., hesabına beklenmedik bir şekilde yatırılan bu büyük miktarı fark ettiğinde, büyük bir dürüstlük örneği gösterdi. Hesabına yatan paranın sadece 100 lirasını kullanarak, geri kalan kısmını hemen iade etti.
Dürüstlük ve İyi Niyetin Zaferi
Bu olay, hem Hasan Himtaş hem de Ahmet A. için unutulmaz bir anıya dönüştü. Himtaş, yaşanan bu karışıklık ve sonrasında gösterilen iyi niyet karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık ticareti yapan Himtaş, bu yanlışlık sayesinde Ahmet A.'nın gerçek karakterini keşfettiğini ve onu Bulancak'a davet ettiğini belirtti.
Düzce'den Başlayan İyi Niyet Yolculuğu
Hasan Himtaş ve Ahmet A. arasında Düzce'de başlayan bu yolculuk, iyi niyet ve dürüstlüğün güzel bir öyküsü olarak son buldu. Himtaş, Ahmet A. ile yaptığı görüntülü görüşmede teşekkürlerini ileterek, bu olayın her iki taraf için de mutluluk verici bir sonuç olduğunu vurguladı.
28 Şub 2024 - 09:34 Düzce- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.