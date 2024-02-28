Yaşlı adam yaya geçidinde havaya savruldu!

Kaza Anı Kameralara Saniye Saniye Yansıdı

Yenice yönüne doğru ilerleyen otomobilin, görme mesafesi açık olmasına rağmen yaşlı adama çarpması ve sonrasında yaşananlar, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntüler, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Acil Servis Hızla Müdahale Etti

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan İshak Öztürk için çevredekiler hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Öztürk'ü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.