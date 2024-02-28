Yaşlı adam yaya geçidinde havaya savruldu!
Karabük'te trafik kazasında, Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki İshak Öztürk'e, Elif M. yönetimindeki 78 DC 003 plakalı otomobil acımasızca çarptı.
Kaza Anı Kameralara Saniye Saniye Yansıdı
Yenice yönüne doğru ilerleyen otomobilin, görme mesafesi açık olmasına rağmen yaşlı adama çarpması ve sonrasında yaşananlar, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntüler, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Acil Servis Hızla Müdahale Etti
Kazanın etkisiyle ağır yaralanan İshak Öztürk için çevredekiler hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Öztürk'ü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.
28 Şub 2024 - 10:03 Karabük- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.