Felaketin kıvılcımı! Kalorifer kazanı patlaması
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yazıköy Köyü'nde yaşanan trajik olay, güvenlik ve acil durum tedbirlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. 72 yaşındaki Recep Karakaş'a ait olan iki katlı ahşap konut, kalorifer kazanının beklenmedik patlaması sonucu alevlere teslim oldu.
Acil Durum Ekipleri Seferber Oldu
Yangının bildirilmesi üzerine, bölgeye hızla jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ederken, yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Bu süreçte, itfaiye erlerinden Ulaş Elieyioğlu ciddi şekilde yaralandı. Elieyioğlu'nun sol bacağı ve ellerinde yanıklar meydana geldi. Sağlık ekiplerinin hızla müdahale ettiği Elieyioğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Soruşturma Başlatıldı
Yangının ardından, olay yerinde incelemelerde bulunan yetkililer, kazanın neden kaynaklandığını ve benzer felaketlerin önlenmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı. Bu tür olayların önüne geçilmesi adına, güvenlik önlemlerinin artırılması ve acil durum hazırlıklarının gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.
28 Şub 2024 - 10:40 Karabük- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.