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Felaketin kıvılcımı! Kalorifer kazanı patlaması

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yazıköy Köyü'nde yaşanan trajik olay, güvenlik ve acil durum tedbirlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. 72 yaşındaki Recep Karakaş'a ait olan iki katlı ahşap konut, kalorifer kazanının beklenmedik patlaması sonucu alevlere teslim oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Felaketin kıvılcımı! Kalorifer kazanı patlaması
Felaketin kıvılcımı! Kalorifer kazanı patlaması
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Acil Durum Ekipleri Seferber Oldu

Yangının bildirilmesi üzerine, bölgeye hızla jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ederken, yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Bu süreçte, itfaiye erlerinden Ulaş Elieyioğlu ciddi şekilde yaralandı. Elieyioğlu'nun sol bacağı ve ellerinde yanıklar meydana geldi. Sağlık ekiplerinin hızla müdahale ettiği Elieyioğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Felaketin kıvılcımı! Kalorifer kazanı patlaması

Soruşturma Başlatıldı

Yangının ardından, olay yerinde incelemelerde bulunan yetkililer, kazanın neden kaynaklandığını ve benzer felaketlerin önlenmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı. Bu tür olayların önüne geçilmesi adına, güvenlik önlemlerinin artırılması ve acil durum hazırlıklarının gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.Felaketin kıvılcımı! Kalorifer kazanı patlaması
# jandarma

28 Şub 2024 - 10:40 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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