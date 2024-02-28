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Hamsi sezona veda ediyor! Tezgahlarda son günler!

Türkiye'nin sevilen lezzetlerinden hamsi, balık sezonunun sonuna yaklaşırken, balık tezgahlarında yerini almaya devam ediyor. Ancak bu lezzetli deniz ürünü, sezon finaline doğru son günlerini yaşıyor.

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Hamsi sezona veda ediyor! Tezgahlarda son günler!
Hamsi sezona veda ediyor! Tezgahlarda son günler!
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İhsaniye Mahallesi'ndeki hareketli balık pazarında, deniz severlerin ilgisini çeken çeşitli balık türleri arasında hamsi de bulunuyor. Fiyatlar ise tazelik durumuna göre değişiklik gösteriyor.

Hamsi sezona veda ediyor! Tezgahlarda son günler!

Fiyatlar ve Çeşitlilik

Balık pazarında, istavrit 80 TL, Karadeniz levreği 280 TL, somon 220 TL ve kaya levreği 320 TL'den satışa sunuluyor. Hamsi ise 80 TL ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Balıkçı Hakan Yıldız, bu sezon tezgahlarda azalan balık çeşitliliğine dikkat çekiyor. Yıldız, "Artık balıklar azalmaya başladı. Sezonu bitiriyoruz yavaş yavaş. Son bir ayımız kaldı. Hamsinin bolluğu biraz iyiydi. Hem hava şartları hem de sezonun bitmesi hamsiyi azalttı," diye belirtiyor.

Hamsi sezona veda ediyor! Tezgahlarda son günler!

Taze ve Buzhane Hamsisi

Taze hamsinin fiyatı ortalama olarak 150 TL civarında. Ancak 80 TL'ye de buzhane hamsisi bulmak mümkün. Yıldız, hamsinin Mart ayının sonuna kadar tezgahlardaki yerini koruyacağını ifade ediyor. Bu durum, hamsi severler için son fırsatlar anlamına geliyor.Hamsi sezona veda ediyor! Tezgahlarda son günler!

Hamsi sezonunun son günlerinde, balık severler için tezgahlarda çeşitli alternatifler sunuluyor. Fiyatlar ve çeşitlilik, tüketicilerin tercihlerine göre değişiklik gösterse de, hamsi her zaman özel bir yer tutuyor. Sezonun sonuna yaklaşırken, hamsi ve diğer deniz ürünlerini tatmak isteyenler için ideal zaman.Hamsi sezona veda ediyor! Tezgahlarda son günler!

# balık, deniz, fiyatlar, karadeniz

28 Şub 2024 - 11:14 Bolu- Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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