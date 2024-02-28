Danıştay'dan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki bungalovlara onay
Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, yeni bir döneme merhaba diyor. Danıştay'ın onayıyla, 6 yıldır bekleyişin ardından park içindeki 25 bungalov ve diğer turistik tesisler, doğa dostu bir yaklaşımla hizmete açılmaya hazırlanıyor. Bu karar, yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırlayan bu önemli turizm merkezinde yeni bir sayfa açıyor.
Doğayla Uyumlu Turizm
2017'de başlatılan ve yargı süreciyle geciken projede, mahkemenin ilk etapta durdurma kararı verdiği 25 bungalovun yapımına, Bolu İdare Mahkemesi'nin iptal kararına itiraz edilmesiyle yeniden start verildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi ve sonrasında Danıştay'ın kararları, projenin doğayla uyumlu ve sürdürülebilir turizm ilkelerine bağlı kalınarak devam etmesini sağladı.
Sürdürülebilir Yaşam ve Doğal Güzellik
Kararlarda, bungalovların yapımında doğal malzemelerin kullanılması, yerel mimariyle uyum ve ağaç dokusunun korunmasına dikkat çekildi. Bu yaklaşım, Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz güzelliklerini koruyarak, ziyaretçilere doğa ile iç içe bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Turizme ve Doğaya Katkı
Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Gölcük Tabiat Parkı'ndaki bungalovlar ve diğer tesisler, hem bölge turizmine hem de sürdürülebilir doğa korumaya önemli katkılarda bulunacak. Danıştay'ın kararı, bu eşsiz doğa parçasının korunarak kullanılması yönündeki temel amacı destekleyerek, idari, sosyal ve ekonomik anlamda pozitif etkiler yaratmayı amaçlıyor.
Gölcük Yeniden Canlanıyor
6 yıllık bir bekleyişin ardından Danıştay'ın onayıyla Gölcük Tabiat Parkı'ndaki bungalovların onarım ve bakım çalışmaları başladı. Proje, tatilcilerin ve doğa severlerin hizmetine sunulmak üzere hızla ilerliyor. Bu karar, hem bölge halkı hem de doğa turizmi için yeni fırsatlar sunuyor.
28 Şub 2024 - 14:18 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.