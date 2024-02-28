Danıştay'dan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki bungalovlara onay

Doğayla Uyumlu Turizm

2017'de başlatılan ve yargı süreciyle geciken projede, mahkemenin ilk etapta durdurma kararı verdiği 25 bungalovun yapımına, Bolu İdare Mahkemesi'nin iptal kararına itiraz edilmesiyle yeniden start verildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi ve sonrasında Danıştay'ın kararları, projenin doğayla uyumlu ve sürdürülebilir turizm ilkelerine bağlı kalınarak devam etmesini sağladı.

Sürdürülebilir Yaşam ve Doğal Güzellik

Kararlarda, bungalovların yapımında doğal malzemelerin kullanılması, yerel mimariyle uyum ve ağaç dokusunun korunmasına dikkat çekildi. Bu yaklaşım, Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz güzelliklerini koruyarak, ziyaretçilere doğa ile iç içe bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Turizme ve Doğaya Katkı

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Gölcük Tabiat Parkı'ndaki bungalovlar ve diğer tesisler, hem bölge turizmine hem de sürdürülebilir doğa korumaya önemli katkılarda bulunacak. Danıştay'ın kararı, bu eşsiz doğa parçasının korunarak kullanılması yönündeki temel amacı destekleyerek, idari, sosyal ve ekonomik anlamda pozitif etkiler yaratmayı amaçlıyor.

Gölcük Yeniden Canlanıyor

6 yıllık bir bekleyişin ardından Danıştay'ın onayıyla Gölcük Tabiat Parkı'ndaki bungalovların onarım ve bakım çalışmaları başladı. Proje, tatilcilerin ve doğa severlerin hizmetine sunulmak üzere hızla ilerliyor. Bu karar, hem bölge halkı hem de doğa turizmi için yeni fırsatlar sunuyor.