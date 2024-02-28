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Kıbrıscık'ın içler acısı hali! Derenin bu görüntüsünden bugün eser yok!

Kıbrıscık'ta yaşanan çevre felaketi, Şaduman Deresi'nin berrak sularının çöp yığınlarına teslim oluşunu gözler önüne seriyor. TİP Belediye Başkan Adayı Alaattin Karadoğan, bölgenin kurtarılması için acil eylem çağrısında bulunuyor. #KıbrıscıkÇevreKatliamı #ŞadumanDeresi #ÇevreKoruma

Arzu Sarı
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Kıbrıscık'ın içler acısı hali! Derenin bu görüntüsünden bugün eser yok!
Kıbrıscık'ın içler acısı hali! Derenin bu görüntüsünden bugün eser yok!
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Göz göre göre katliam

Kıbrıscık, Bolu'nun küçük ama bir o kadar da doğal güzellikleriyle dolu bir ilçesi, şimdi ise çevre katliamıyla gündemde. TİP Kıbrıscık Belediye Başkan Adayı Alaattin Karadoğan'ın açıklamaları ve çektiği videolar, bölgede yaşanan vahşeti tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Yıllar önce kristal gibi berrak sularıyla bilinen Şaduman Deresi'nin, bugün çöplerle dolu bir görüntüye büründüğüne dikkat çekiliyor.

Kıbrıscık'ın içler acısı hali! Derenin bu görüntüsünden bugün eser yok!

Şaduman Deresi’nin içler acısı hali

Karadoğan, Şaduman Deresi için "Buranın Akdenizi" benzetmesini yaparak, derenin bölge için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bir zamanlar derenin suyundan içen, etrafında pirinç üretimi yapan köylülerin şimdi üretimde büyük zorluklar yaşadığını, hatta bölgedeki balık popülasyonunun yok olduğunu belirtiyor. Bu durum, doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerin boyutunu gözler önüne seriyor.
Kıbrıscık'ın içler acısı hali! Derenin bu görüntüsünden bugün eser yok!

Yıllardır süregelen ihmal ve sonuçları

Karadoğan'a göre, Kıbrıscık merkezindeki çöp döküm alanı, 20 yıldır bu çevre felaketine ev sahipliği yapıyor. Bolu İli Katı Atık ve Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (BEKAP) tarafından çöplerin Bolu Merkez'e taşınması kararına rağmen, bu kararın uygulanmaması bölgedeki durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.Kıbrıscık'ın içler acısı hali! Derenin bu görüntüsünden bugün eser yok!

Acil eylem çağrısı

Karadoğan, eğer gerekli önlemler alınmazsa, Türkiye İşçi Partisi'nin aday olduğu bölgede çöp sorununu ivedilikle çözeceğini ve bölgenin eski haline kavuşturulacağını belirtiyor. Bu, bölge halkı için bir umut ışığı olarak görülüyor. Çözüm, sadece çöplerin taşınmasından ibaret değil, aynı zamanda bölgenin yeniden canlandırılması ve doğal yaşamın korunması adına atılacak adımları da içeriyor.Kıbrıscık'ın içler acısı hali! Derenin bu görüntüsünden bugün eser yok!

Bölge halkının beklentileri

Kıbrıscık'ta yaşayanlar, yetkililerden ve ilgili kurumlardan bu çevre felaketine bir son verilmesini bekliyor. Karadoğan'ın açıklamaları, bölge halkının sesini duyurmayı ve gerekli önlemlerin alınması için kamuoyu baskısı oluşturmayı amaçlıyor. Bu, sadece Kıbrıscık için değil, benzer sorunlarla karşı karşıya olan diğer bölgeler için de bir örnek teşkil ediyor.

Kıbrıscık'ta yaşanan çevre katliamı, sadece bir bölgenin değil, tüm bir ekosistemin çığlık atışı olarak karşımıza çıkıyor. Alaattin Karadoğan'ın çabaları ve açıklamaları, bu sorunun üstesinden gelmek için birlikte hareket etmenin önemini vurguluyor. Bölge halkının, çevre aktivistlerinin ve ilgili tüm tarafların ortak çabasıyla, Kıbrıscık'ın ve Şaduman Deresi'nin yeniden eski sağlığına kavuşması mümkün. Bu süreç, çevre koruma bilincinin artırılması ve sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmeli.

 

# balık, belediye, başkan

28 Şub 2024 - 20:00 Bolu/ Kibriscik- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı
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