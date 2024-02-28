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Avrupa'nın üçüncü büyük spor kompleksi Bolu'ya geliyor

Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan, yeniden seçilmesi durumunda Aşağısoku'daki çöp depolama alanını Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük spor kompleksine dönüştürecek. 270 dönümlük alanda UEFA standartlarında tesisler yer alacak.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Avrupa'nın üçüncü büyük spor kompleksi Bolu'ya geliyor
Avrupa'nın üçüncü büyük spor kompleksi Bolu'ya geliyor
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Tanju Özcan'dan Bolu'ya dev yatırım vaadi

Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan, gözünü yükseklere dikti ve Bolu'yu sporun merkezi haline getirecek büyük bir projenin müjdesini verdi. Özcan, Aşağısoku bölgesindeki 270 dönümlük eski çöp depolama sahasının, yeniden seçilmesi halinde 2025 yılında Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük spor kompleksi olacağını duyurdu.

Avrupa'nın üçüncü büyük spor kompleksi Bolu'ya geliyor

Çevre dostu bir dönüşüm

Bolu Merkez'e bağlı Aşağısoku'da yer alan ve uzun yıllar çöp depolama sahası olarak kullanılan geniş arazi, Özcan'ın planlarına göre Bolu'nun 22 kilometre uzağına taşınacak. Bu hamleyle birlikte, çevreye duyarlı bir dönüşüm gerçekleştirilecek ve bölge, sporun kalbi olacak bir komplekse ev sahipliği yapacak.

Avrupa'nın üçüncü büyük spor kompleksi Bolu'ya geliyor

Spor kompleksinin özellikleri

Tanju Özcan, taşınma işlemi tamamlandıktan sonra, alanda hızlı bir temizlik ve düzenleme çalışması yapılacağını belirtti. Ardından, UEFA standartlarında 6 adet süper lig ve Avrupa takımlarının kullanabileceği antrenman sahaları, gençler ve çocuklar için 4 adet futbol sahası, voleybol, basketbol sahaları ve tenis kortları inşa edilecek. Bu tesisler, Bolu'yu sporun bir numaralı adresi haline getirecek.
Avrupa'nın üçüncü büyük spor kompleksi Bolu'ya geliyor

Tesis imkanları ve altyapı

Özcan'ın açıklamalarına göre, spor kompleksi aynı zamanda bir adet idare binası, yeterli sayıda soyunma odaları, 5 adet büfe ve 2 adet kafeteryayı da bünyesinde barındıracak. Ayrıca, 400 araçlık bir otopark da ziyaretçilerin hizmetine sunulacak, böylece Bolu, spor turizminde de önemli bir merkez olma yolunda ilerleyecek.

Avrupa'nın üçüncü büyük spor kompleksi Bolu'ya geliyor

Bolu'nun spor ve çevre vizyonu

Bu dev proje, sadece bir spor kompleksi olmanın ötesinde, Bolu'nun çevre ve spor alanındaki vizyonunu da yansıtıyor. Eski bir çöp depolama alanının, uluslararası standartlarda bir spor kompleksine dönüştürülmesi, sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu politikaların önemini vurguluyor.Avrupa'nın üçüncü büyük spor kompleksi Bolu'ya geliyor

Geleceğe yatırım

Tanju Özcan'ın bu büyük vaadi, Bolu'nun sadece bugününü değil, aynı zamanda geleceğini de şekillendiriyor. Avrupa'nın üçüncü büyük spor kompleksi, şehre uluslararası alanda prestij kazandıracak ve genç sporculara dünya standartlarında tesisler sunacak. Bolu, bu projeyle birlikte spor, turizm ve çevre dostu politikaların kesiştiği bir model şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.Avrupa'nın üçüncü büyük spor kompleksi Bolu'ya geliyor

 

# spor, belediye, chp, temizlik

28 Şub 2024 - 22:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin
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