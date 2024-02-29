- G:

Dron kullanarak ineği kovalayan çiftçi zaferini anlattı

Çiftçi Resul Karaaslan, arazisine giren inatçı ineği dron kullanarak kovaladı. İlginç kovalamaca sonucunda teknoloji, doğayla olan mücadelesinde üstün geldi. İşte o anların gülümseten acayip hikayesi.

Doğukan Demirci
Doğukan Demirci Tüm Haberleri
Dron kullanarak ineği kovalayan çiftçi zaferini anlattı
Dron kullanarak ineği kovalayan çiftçi zaferini anlattı
+2
Büyütmek için resme tıklayın

Dron ile İnatçı İneğe Karşı Zafer

Resul Karaaslan, arazisine izinsiz giren bir ineği, geleneksel yöntemlerle kovalamanın işe yaramadığını fark etti. Daha önce yüz yüze geldiğinde ineğin inatçı tavrı karşısında başka bir çözüm arayışına girdi. Teknolojinin gücünden faydalanmaya karar veren Karaaslan, dronu kullanarak ineği korkutup arazisinden uzaklaştırmayı başardı.

Dron kullanarak ineği kovalayan çiftçi zaferini anlattı

Teknolojik Çözüm: Dron ile Kovalamaca

Karaaslan, sabah uyandığında arazisinde bir misafir olduğunu fark etti. İneği kovalamak için evden çıkmak yerine, dronunu kullanmaya karar verdi. Dronun pervanelerinin çıkardığı ses ve hareketi, ineği korkutarak dörtnala kaçmasına neden oldu. Bu ilginç kovalamaca, dron kamerası tarafından kaydedildi.

Dron kullanarak ineği kovalayan çiftçi zaferini anlattı

İki İnatçı Arasındaki Mücadelede Teknoloji Galip

Karaaslan, ineğin arazisine girmesinin ardından yaşananları anlatırken, "İnek ve ben arasındaki inatlaşmada, teknoloji sayesinde galip geldim" dedi. Dronun havalandırılmasıyla ineğin korkup kaçtığını ve bu yöntemin etkili olduğunu belirtti. Bu deneyim, Karaaslan'a ve belki de çevresindekilere, benzer durumlarla karşılaştıklarında kullanabilecekleri yeni bir yöntem sunmuş oldu.
Dron kullanarak ineği kovalayan çiftçi zaferini anlattı

Dronların Tarım Arazilerindeki Faydaları

Karaaslan, dron kullanımının sadece hayvan kovalamakla sınırlı olmadığını, tarım arazilerinde çeşitli faydalar sağladığını da vurguladı. Yangın tespiti, kaybolan hayvanların bulunması gibi durumlarda dronlar önemli bir yardımcı olabiliyor. Bu teknolojik araçlar, çiftçilere arazilerini daha etkin bir şekilde yönetme imkanı sunuyor.Dron kullanarak ineği kovalayan çiftçi zaferini anlattı

# teknoloji, tarım

29 Şub 2024 - 08:00 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü/Bolu yeni yol inşaatı yapım işi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü/Bolu yeni yol inşaatı yapım işi
Gübre mal alımı T.C. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Gübre mal alımı T.C. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
5 Kalem enteral beslenme solüsyonu alımı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Resmi İlandır mask
5 Kalem enteral beslenme solüsyonu alımı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
Kara yolu işleri yaptırılacaktır Orman İşletme Müdürlüğü-Bolu diğer özel bütçeli kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Kara yolu işleri yaptırılacaktır Orman İşletme Müdürlüğü-Bolu diğer özel bütçeli kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Maden Faciasında hayatını kaybeden işçiye son yolculuk! mask
Maden Faciasında hayatını kaybeden işçiye son yolculuk!
Seyir halinde alevler içinde kaldı! mask
Seyir halinde alevler içinde kaldı!
Aile içi tartışma kanlı bitti mask
Aile içi tartışma kanlı bitti
Bolu'da korkutan trafik kazası mask
Bolu'da korkutan trafik kazası
Dron kullanarak ineği kovalayan çiftçi zaferini anlattı mask
Dron kullanarak ineği kovalayan çiftçi zaferini anlattı
Avrupa'nın üçüncü büyük spor kompleksi Bolu'ya geliyor mask
Avrupa'nın üçüncü büyük spor kompleksi Bolu'ya geliyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL