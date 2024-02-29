Dron kullanarak ineği kovalayan çiftçi zaferini anlattı
Çiftçi Resul Karaaslan, arazisine giren inatçı ineği dron kullanarak kovaladı. İlginç kovalamaca sonucunda teknoloji, doğayla olan mücadelesinde üstün geldi. İşte o anların gülümseten acayip hikayesi.
Dron ile İnatçı İneğe Karşı Zafer
Resul Karaaslan, arazisine izinsiz giren bir ineği, geleneksel yöntemlerle kovalamanın işe yaramadığını fark etti. Daha önce yüz yüze geldiğinde ineğin inatçı tavrı karşısında başka bir çözüm arayışına girdi. Teknolojinin gücünden faydalanmaya karar veren Karaaslan, dronu kullanarak ineği korkutup arazisinden uzaklaştırmayı başardı.
Teknolojik Çözüm: Dron ile Kovalamaca
Karaaslan, sabah uyandığında arazisinde bir misafir olduğunu fark etti. İneği kovalamak için evden çıkmak yerine, dronunu kullanmaya karar verdi. Dronun pervanelerinin çıkardığı ses ve hareketi, ineği korkutarak dörtnala kaçmasına neden oldu. Bu ilginç kovalamaca, dron kamerası tarafından kaydedildi.
İki İnatçı Arasındaki Mücadelede Teknoloji Galip
Karaaslan, ineğin arazisine girmesinin ardından yaşananları anlatırken, "İnek ve ben arasındaki inatlaşmada, teknoloji sayesinde galip geldim" dedi. Dronun havalandırılmasıyla ineğin korkup kaçtığını ve bu yöntemin etkili olduğunu belirtti. Bu deneyim, Karaaslan'a ve belki de çevresindekilere, benzer durumlarla karşılaştıklarında kullanabilecekleri yeni bir yöntem sunmuş oldu.
Dronların Tarım Arazilerindeki Faydaları
Karaaslan, dron kullanımının sadece hayvan kovalamakla sınırlı olmadığını, tarım arazilerinde çeşitli faydalar sağladığını da vurguladı. Yangın tespiti, kaybolan hayvanların bulunması gibi durumlarda dronlar önemli bir yardımcı olabiliyor. Bu teknolojik araçlar, çiftçilere arazilerini daha etkin bir şekilde yönetme imkanı sunuyor.
29 Şub 2024 - 08:00 - Gündem
Mahreç Doğukan Demirci
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.