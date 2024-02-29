Bolu'da korkutan trafik kazası

Bolu'nun merkezinde yaşanan üzücü bir trafik kazası, Tabaklar Mahallesi'nde Hattat Emin Barın Caddesi'nde gerçekleşti. Şehir merkezine doğru ilerleyen Metehan Y. idaresindeki 14 AAF 102 plakalı cip ile Reyhan Y. yönetimindeki 14 NB 787 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza Anı: İki Araç Çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Reyhan Y.'nin kullandığı otomobilin, ara yoldan ana caddeye çıkışı sırasında Metehan Y.'nin kontrolündeki cipe çarpmasıyla başladı. Çarpmanın şiddetiyle cip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park halindeki başka bir cipe daha çarptı. Bu zincirleme reaksiyon, bölgede büyük maddi hasara yol açtı.

Yaralı Sürücü ve Hızlı Müdahale

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Reyhan Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, kazaya karışan her iki araçta da büyük çapta maddi hasarın oluştuğu belirtildi.

Trafik Güvenliği ve Alınması Gereken Önlemler

Bu kaza, özellikle ara yollardan ana yollara çıkış sırasında daha fazla dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, sürücülerin hız limitlerine uyması, dikkatli olması ve özellikle kavşaklarda ekstra dikkatli davranması gerektiğini vurguluyor.