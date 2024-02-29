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Aile içi tartışma kanlı bitti

Kastamonu'da aile içi tartışma sonucu bir şahıs etrafa rastgele ateş açtı; 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Polis şüpheliyi gözaltına aldı, soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Aile içi tartışma kanlı bitti
Aile içi tartışma kanlı bitti
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Şok Eden Olay: Kapıya Çıkanlar Ateş Altında

Apartmanda yaşanan gürültü ve çatışma seslerine ne olduğunu anlamak amacıyla kapılarına yönelen mahalle sakinleri, beklenmedik bir şekilde ateş altında kaldı. Seyfettin Horoz (61) ve D.A. (27) isimli iki sivil, yanlarındaki iki kişiyle birlikte yaralandı.

Aile içi tartışma kanlı bitti

Acı Son: 1 Can Kaybı, 3 Yaralı

Yaralılar, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Ne yazık ki, Seyfettin Horoz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, sağlık durumlarına ilişkin detaylar gizli tutuluyor.Aile içi tartışma kanlı bitti

Polis Harekete Geçti: Şüpheli Gözaltında

Kastamonu Polis Teşkilatı, olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü ve detayların titizlikle incelendiği belirtildi.Aile içi tartışma kanlı bitti

# eğitim, polis, kastamonu, iddia

29 Şub 2024 - 10:09 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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