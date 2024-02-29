Aile içi tartışma kanlı bitti

Şok Eden Olay: Kapıya Çıkanlar Ateş Altında

Apartmanda yaşanan gürültü ve çatışma seslerine ne olduğunu anlamak amacıyla kapılarına yönelen mahalle sakinleri, beklenmedik bir şekilde ateş altında kaldı. Seyfettin Horoz (61) ve D.A. (27) isimli iki sivil, yanlarındaki iki kişiyle birlikte yaralandı.

Acı Son: 1 Can Kaybı, 3 Yaralı

Yaralılar, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Ne yazık ki, Seyfettin Horoz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, sağlık durumlarına ilişkin detaylar gizli tutuluyor.

Polis Harekete Geçti: Şüpheli Gözaltında

Kastamonu Polis Teşkilatı, olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü ve detayların titizlikle incelendiği belirtildi.