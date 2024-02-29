Aile içi tartışma kanlı bitti
Kastamonu'da aile içi tartışma sonucu bir şahıs etrafa rastgele ateş açtı; 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Polis şüpheliyi gözaltına aldı, soruşturma devam ediyor.
Şok Eden Olay: Kapıya Çıkanlar Ateş Altında
Apartmanda yaşanan gürültü ve çatışma seslerine ne olduğunu anlamak amacıyla kapılarına yönelen mahalle sakinleri, beklenmedik bir şekilde ateş altında kaldı. Seyfettin Horoz (61) ve D.A. (27) isimli iki sivil, yanlarındaki iki kişiyle birlikte yaralandı.
Acı Son: 1 Can Kaybı, 3 Yaralı
Yaralılar, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Ne yazık ki, Seyfettin Horoz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, sağlık durumlarına ilişkin detaylar gizli tutuluyor.
Polis Harekete Geçti: Şüpheli Gözaltında
Kastamonu Polis Teşkilatı, olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü ve detayların titizlikle incelendiği belirtildi.
29 Şub 2024 - 10:09 Karabük- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.