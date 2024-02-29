Seyir halinde alevler içinde kaldı!

Ani Müdahale Hayat Kurtardı

Yangının başlamasıyla birlikte dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, hiç vakit kaybetmeden aracını güvenli bir şekilde kenara çekti ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olaya hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için seferber oldu. Yoğun çabalar sonucu yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.

Zarar Büyük

Ne yazık ki, yangın otomobili tamamen sardı ve araç, kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yanmış otomobili yoldan kaldırmak için çekici yardımı sağladı. Bu sıra dışı olay, can kaybı veya yaralanma olmadan sonuçlandı, ancak maddi hasar dikkate değerdi.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının kesin nedeni henüz bilinmiyor ve yetkililer, bu endişe verici olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedenine dair ipuçları arayan ekipler, aracın motor kısmını detaylı bir şekilde incelemeye aldı.