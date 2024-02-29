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Seyir halinde alevler içinde kaldı!

Seyir halindeki bir otomobil, aniden alevler içinde kaldı. Kadir Biçer'in yönetimindeki 37 KB 308 plakalı Peugeot marka araç, Cide-Kastamonu karayolu Velioğlu köyü mevkiinde motor kısmından çıkan gizemli bir yangınla mücadele etmek zorunda kaldı.

Seyir halinde alevler içinde kaldı!
Seyir halinde alevler içinde kaldı!
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Ani Müdahale Hayat Kurtardı

Yangının başlamasıyla birlikte dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, hiç vakit kaybetmeden aracını güvenli bir şekilde kenara çekti ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olaya hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için seferber oldu. Yoğun çabalar sonucu yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.

Seyir halinde alevler içinde kaldı!

Zarar Büyük

Ne yazık ki, yangın otomobili tamamen sardı ve araç, kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yanmış otomobili yoldan kaldırmak için çekici yardımı sağladı. Bu sıra dışı olay, can kaybı veya yaralanma olmadan sonuçlandı, ancak maddi hasar dikkate değerdi.Seyir halinde alevler içinde kaldı!

Soruşturma Başlatıldı

Yangının kesin nedeni henüz bilinmiyor ve yetkililer, bu endişe verici olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedenine dair ipuçları arayan ekipler, aracın motor kısmını detaylı bir şekilde incelemeye aldı.
# araç

29 Şub 2024 - 10:14 Karabük- Asayiş

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