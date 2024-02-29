Seyir halinde alevler içinde kaldı!
Seyir halindeki bir otomobil, aniden alevler içinde kaldı. Kadir Biçer'in yönetimindeki 37 KB 308 plakalı Peugeot marka araç, Cide-Kastamonu karayolu Velioğlu köyü mevkiinde motor kısmından çıkan gizemli bir yangınla mücadele etmek zorunda kaldı.
Ani Müdahale Hayat Kurtardı
Yangının başlamasıyla birlikte dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, hiç vakit kaybetmeden aracını güvenli bir şekilde kenara çekti ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olaya hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için seferber oldu. Yoğun çabalar sonucu yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.
Zarar Büyük
Ne yazık ki, yangın otomobili tamamen sardı ve araç, kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yanmış otomobili yoldan kaldırmak için çekici yardımı sağladı. Bu sıra dışı olay, can kaybı veya yaralanma olmadan sonuçlandı, ancak maddi hasar dikkate değerdi.
Soruşturma Başlatıldı
Yangının kesin nedeni henüz bilinmiyor ve yetkililer, bu endişe verici olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedenine dair ipuçları arayan ekipler, aracın motor kısmını detaylı bir şekilde incelemeye aldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.