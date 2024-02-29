Maden Faciasında hayatını kaybeden işçiye son yolculuk!
Zonguldak'ın Karadon bölgesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'nde yaşanan trajik bir iş kazası, 44 yaşındaki deneyimli maden işçisi Baykul Sağlam'ın hayatını kaybetmesine neden oldu. İşçi için cenaze töreni düzenlendi.
Kaza Anı: 5 Tonluk Vagonun Altında Kaldı
Yerin 360 metre altında gerçekleşen kaza, Sağlam'ın, 5 tonluk vagon ile tumba arasında sıkışmasıyla meydana geldi. Ağır yaralanan Sağlam'a ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan mesai arkadaşları yaptı. Ancak, tüm çabalarına rağmen Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, kurtarılamadı.
Toplumun ve Devletin Cenaze Törenindeki Birlikteliği
Sağlam'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyüne getirildi. Burada, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anılan Sağlam için helallik istendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Sağlam sonsuzluğa uğurlandı. Cenaze törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yerel yöneticiler, TTK yönetimi, Jandarma Komutanlığı temsilcileri, Belediye Başkanı, GMİS Genel Başkanı ve çok sayıda maden işçisi katıldı.
Güvenlik Önlemleri Yeniden Masaya Yatırılıyor
Bu acı olay, madencilik sektöründe güvenlik önlemlerinin yeterliliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Maden işçileri ve ailelerinin güvenliği için alınması gereken önlemler, devlet ve ilgili kurumlar tarafından gözden geçirilmesi gereken bir öncelik haline geldi.
29 Şub 2024 - 10:29 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.