Maden Faciasında hayatını kaybeden işçiye son yolculuk!

Kaza Anı: 5 Tonluk Vagonun Altında Kaldı

Yerin 360 metre altında gerçekleşen kaza, Sağlam'ın, 5 tonluk vagon ile tumba arasında sıkışmasıyla meydana geldi. Ağır yaralanan Sağlam'a ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan mesai arkadaşları yaptı. Ancak, tüm çabalarına rağmen Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, kurtarılamadı.

Toplumun ve Devletin Cenaze Törenindeki Birlikteliği

Sağlam'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyüne getirildi. Burada, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anılan Sağlam için helallik istendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Sağlam sonsuzluğa uğurlandı. Cenaze törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yerel yöneticiler, TTK yönetimi, Jandarma Komutanlığı temsilcileri, Belediye Başkanı, GMİS Genel Başkanı ve çok sayıda maden işçisi katıldı.

Güvenlik Önlemleri Yeniden Masaya Yatırılıyor

Bu acı olay, madencilik sektöründe güvenlik önlemlerinin yeterliliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Maden işçileri ve ailelerinin güvenliği için alınması gereken önlemler, devlet ve ilgili kurumlar tarafından gözden geçirilmesi gereken bir öncelik haline geldi.