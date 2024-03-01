Bolulu tüccar yaptırdı İmamoğlu açtı

İstanbul'un tarihi dokusuna yeniden kazandırılan Bolulu tahıl tüccarı ve Bolu Milletvekili Mehmet Habip Bey’in 102 yıllık tarihi konağı Bulgur Palas, İBB'nin restorasyon çalışmalarıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Kütüphane, sergi salonu ve çok daha fazlasıyla şehrin kültürel yaşamına yeni bir soluk getiren bu tarihi yapı, herkesi bekliyor.

Bulgur Palas'ın tarihi mirası

1912'de Bolu Milletvekili ve tahıl tüccarı Mehmet Habip Bey tarafından İstanbul'un yedinci tepesine inşa ettirilen Bulgur Palas, şehrin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. İtalyan mimar Guilio Mongeri'nin tasarladığı bu etkileyici yapı, geçmişte Osmanlı Bankası'nın arşivi ve çalışanlarına ev sahipliği yaptı. 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınarak restorasyonu tamamlanan Bulgur Palas, İstanbulluların hizmetine sunuldu.

İBB Bulgur Palas'a yeniden hayat verdi

İBB ve bağlı şirketleri KİPTAŞ, İGDAŞ, İstanbul İmar AŞ, İSTAC ve İSTON'un desteğiyle Bulgur Palas, kapsamlı bir restorasyon ve yeniden işlevlendirme sürecinden geçirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen bu çalışmalar, yapıyı İstanbul'un kültürel ve sosyal yaşamına değer katan bir merkeze dönüştürdü.İmamoğlu, açılış konuşmasında projenin, yönetim anlayışları arasındaki farkı gösterdiğini vurguladı.

Bulgur Palas'ın zengin imkanları

Bulgur Palas, kütüphanesi, kitapçısı, seyir terası, çocuk parkı, restoran ve çok amaçlı etkinlik alanları gibi ziyaretçilerin özlem duyduğu sosyal mekanları bünyesinde barındırır. Pazartesi hariç her gün 10:00-19:00 saatleri arasında ücretsiz ziyarete açık olan Bulgur Palas, 135 kişilik kütüphanesiyle de saat 22:00'ye kadar hizmet vermektedir. Öğrenci kulüplerine tahsis edilen alanlar, gençler için de bir buluşma noktası oluşturuyor.

Kültürel etkinlikler ve sergilerle Bulgur Palas

Bulgur Palas, dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Magnum Photos ve İBB işbirliğiyle düzenlenen "Magnum İstanbul" sergisine ev sahipliği yapmaktadır. 70 sanatçının 200'den fazla eserini barındıran bu sergi, aynı zamanda savaş muhabirliği alanında ödüllü fotoğraf sanatçısı Emin Özmen'in 30 fotoğrafına özel bir bölüm ayırmaktadır. Bulgur Palas, bu ve benzeri etkinliklerle İstanbul'un kültürel hayatına önemli katkılarda bulunmaktadır.

Bulgur Palas'ın İstanbul için anlamı

Bulgur Palas'ın yeniden açılması, İstanbul'un hafıza kültürü ve tarihine büyük bir katkı sağlıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un mirasının beş yıldır emin ellerde olduğunu belirterek, Bulgur Palas projesinin liyakat, uzmanlık ve tecrübeye dayalı bir çalışma olduğunu vurguladı. Bu proje, şehrin tarihi alanlarına ve kültürel dokusuna yeni değerler kazandırarak, İstanbul'un sosyal ve kültürel yaşamına modern bir dokunuş ekliyor.