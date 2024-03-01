Bolu Belediye Başkanlığı için canlı yayın anketinin galibi kim oldu?
Bolu'nun yerel seçim atmosferi, Bolu Gündem Gazetesi'nin düzenlediği canlı anketlerle daha da hareketleniyor. Tanju Özcan, İlhan Durak, Muhammed Emin Demirkol arasında gerçekleşen kıyasıya rekabette, kim daha önde? İşte detaylar:
Tanju Özcan, oy farkıyla öne çıkıyor!
31 Mart yerel seçimlerine doğru Bolu'nun dört bir yanında yapılan canlı anketler, seçim yarışının nabzını tutuyor. İzzet Baysal, Gölyüzü, Salı Pazarı ve Kültür Mahallesi'nde devam eden anketlerde, Tanju Özcan'ın liderliği gözlerden kaçmıyor. Dördüncü canlı ankette de 30 oya ulaşarak birinciliği kimseye bırakmayan Özcan, Bolu'nun tercihini net bir şekilde ortaya koyuyor.
“Bolu'nun çocuğu Tanju Özcan”
Anket sonuçları, Tanju Özcan'a olan sevgi ve güvenin sadece rakamlarla sınırlı olmadığını gösteriyor. Bolu halkı, "Bolu'nun çocuğu" olarak nitelendirdikleri Özcan'a olan desteğini ve sevgisini açıkça ifade ediyor. Özcan'ın, Bolu için yaptıkları ve yapacaklarına olan inanç, vatandaşların yorumlarına yansıyor.
Parti farkı gözetmeksizin destek
Anketler sırasında dikkat çeken bir diğer nokta ise, farklı parti mensuplarının da Tanju Özcan'a olan desteği. MHP'li bir vatandaşın, partisinin politikalarına rağmen Özcan'a oy vereceğini belirtmesi, Özcan'ın çeşitlilik içeren destek tabanını gözler önüne seriyor.
Rakip adaylar ve vatandaşların tercihleri
Tanju Özcan'ın ardından en çok oy alan Muhammed Emin Demirkol da dikkatleri üzerine çekiyor. Vatandaşlar, Demirkol'un dürüstlüğüne ve projelerine olan inançlarını dile getirerek, AKP'ye olan desteğini ifade ediyor. Ancak anket sonuçları, Özcan'ın açık ara önde olduğunu gösteriyor.
Anketlerin devamı gelecek!
Bolu Gündem Gazetesi, 31 Mart yerel seçimlerine kadar Bolu'nun her mahallesinde anketlerine devam edecek. Canlı yayınlarla anbean aktarılan bu anketler, seçim sürecinin dinamiklerini ve vatandaşların tercihlerini yakından takip etme fırsatı sunuyor.
01 Mar 2024 - 12:32 Bolu/ Bolu- Gündem
Mahreç Esra Perçin
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.