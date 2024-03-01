Bolu Belediye Başkanlığı için canlı yayın anketinin galibi kim oldu?

Tanju Özcan, oy farkıyla öne çıkıyor!

31 Mart yerel seçimlerine doğru Bolu'nun dört bir yanında yapılan canlı anketler, seçim yarışının nabzını tutuyor. İzzet Baysal, Gölyüzü, Salı Pazarı ve Kültür Mahallesi'nde devam eden anketlerde, Tanju Özcan'ın liderliği gözlerden kaçmıyor. Dördüncü canlı ankette de 30 oya ulaşarak birinciliği kimseye bırakmayan Özcan, Bolu'nun tercihini net bir şekilde ortaya koyuyor.

“Bolu'nun çocuğu Tanju Özcan”

Anket sonuçları, Tanju Özcan'a olan sevgi ve güvenin sadece rakamlarla sınırlı olmadığını gösteriyor. Bolu halkı, "Bolu'nun çocuğu" olarak nitelendirdikleri Özcan'a olan desteğini ve sevgisini açıkça ifade ediyor. Özcan'ın, Bolu için yaptıkları ve yapacaklarına olan inanç, vatandaşların yorumlarına yansıyor.

Parti farkı gözetmeksizin destek

Anketler sırasında dikkat çeken bir diğer nokta ise, farklı parti mensuplarının da Tanju Özcan'a olan desteği. MHP'li bir vatandaşın, partisinin politikalarına rağmen Özcan'a oy vereceğini belirtmesi, Özcan'ın çeşitlilik içeren destek tabanını gözler önüne seriyor.

Rakip adaylar ve vatandaşların tercihleri

Tanju Özcan'ın ardından en çok oy alan Muhammed Emin Demirkol da dikkatleri üzerine çekiyor. Vatandaşlar, Demirkol'un dürüstlüğüne ve projelerine olan inançlarını dile getirerek, AKP'ye olan desteğini ifade ediyor. Ancak anket sonuçları, Özcan'ın açık ara önde olduğunu gösteriyor.

Anketlerin devamı gelecek!

Bolu Gündem Gazetesi, 31 Mart yerel seçimlerine kadar Bolu'nun her mahallesinde anketlerine devam edecek. Canlı yayınlarla anbean aktarılan bu anketler, seçim sürecinin dinamiklerini ve vatandaşların tercihlerini yakından takip etme fırsatı sunuyor.