Ara sokakta korkunç kaza!

Kontrolsüz Çıkış Faciaya Neden Oldu

Edinilen bilgilere göre, kaza, ara sokaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan bir otomobilin, ana yolda ilerlemekte olan bir ciple çarpışması sonucu meydana geldi. Otomobilin sürücüsü Yasemin A., 14 BV 479 plakalı Fiat marka aracıyla, Samet T.'nin kullandığı 22 UE 404 plakalı Nissan marka cipe çarptı. Bu feci çarpışma, her iki araçtaki yolcular için korku dolu anlar yaşattı.

Kazazedeler Hastaneye Kaldırıldı

Kazada, Fiat marka otomobilde bulunan 2 kişi ve Nissan marka cipte bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden Uyarı

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer, sürücüleri ara sokaklardan ana yollara çıkarken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, trafik güvenliğinin önemi bir kez daha vurgulanarak, benzer kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin artırılması gerektiği belirtildi.