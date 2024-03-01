Diyaliz hastalarının yüzü güldü! Yeni merkezle hayat buldular

Yılların Yorgunluğuna Son

14 yıl süresince diyaliz tedavisi için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalan 74 yaşındaki Hatice Yiğit ve eşi Cemalettin Yiğit, yeni merkezin açılmasıyla büyük bir rahatlama yaşadı. Hatice Yiğit, "Uzun yolculuklar sağlık durumumu daha da zorlaştırıyordu. Şimdi ise Mudurnu'daki merkez sayesinde bu zorluklardan kurtuldum. Burayı hayata geçiren herkese minnettarım" dedi.

Mudurnu Diyaliz Merkezi'nde Yeni Bir Hayat

Mudurnu Devlet Hastanesi bünyesinde açılan ve 7 yatak kapasitesine sahip Diyaliz Merkezi, modern ekipmanları ve uzman kadrosu ile dikkat çekiyor. Merkez, hastalara sadece tedavi imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam kalitelerini artırıyor. Hastalar artık daha az yolculuk yaparak, sağlık hizmetlerine çok daha kolay ulaşabiliyor.

Sağlık ve Tasarruf Bir Arada

Cemalettin Yiğit, merkezin açılmasıyla birlikte hem eşinin sağlık durumunun iyileştiğini hem de yolculuk için harcanan yakıt giderlerinden tasarruf ettiklerini belirtti. "Artık daha rahatız ve sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabiliyoruz. Bu merkez, hayatımızı kolaylaştırdı" şeklinde konuştu.