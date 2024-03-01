Diyaliz hastalarının yüzü güldü! Yeni merkezle hayat buldular
Mudurnu ilçesinde yaşayan diyaliz hastaları için büyük bir kolaylık sağlandı. Geçmişte tedavi için uzun yolculuklar yapmak zorunda kalan hastalar, artık Mudurnu Devlet Hastanesi'nde hizmete açılan yeni Diyaliz Merkezi sayesinde tedavilerini çok daha rahat bir şekilde alabiliyorlar. Bu merkez, hayırsever Süreyya Astarcı'nın katkıları ve Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirildi.
Yılların Yorgunluğuna Son
14 yıl süresince diyaliz tedavisi için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalan 74 yaşındaki Hatice Yiğit ve eşi Cemalettin Yiğit, yeni merkezin açılmasıyla büyük bir rahatlama yaşadı. Hatice Yiğit, "Uzun yolculuklar sağlık durumumu daha da zorlaştırıyordu. Şimdi ise Mudurnu'daki merkez sayesinde bu zorluklardan kurtuldum. Burayı hayata geçiren herkese minnettarım" dedi.
Mudurnu Diyaliz Merkezi'nde Yeni Bir Hayat
Mudurnu Devlet Hastanesi bünyesinde açılan ve 7 yatak kapasitesine sahip Diyaliz Merkezi, modern ekipmanları ve uzman kadrosu ile dikkat çekiyor. Merkez, hastalara sadece tedavi imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam kalitelerini artırıyor. Hastalar artık daha az yolculuk yaparak, sağlık hizmetlerine çok daha kolay ulaşabiliyor.
Sağlık ve Tasarruf Bir Arada
Cemalettin Yiğit, merkezin açılmasıyla birlikte hem eşinin sağlık durumunun iyileştiğini hem de yolculuk için harcanan yakıt giderlerinden tasarruf ettiklerini belirtti. "Artık daha rahatız ve sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabiliyoruz. Bu merkez, hayatımızı kolaylaştırdı" şeklinde konuştu.
01 Mar 2024 - 14:23 Bolu/ Mudurnu- Sağlık
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.