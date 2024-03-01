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Diyaliz hastalarının yüzü güldü! Yeni merkezle hayat buldular

Mudurnu ilçesinde yaşayan diyaliz hastaları için büyük bir kolaylık sağlandı. Geçmişte tedavi için uzun yolculuklar yapmak zorunda kalan hastalar, artık Mudurnu Devlet Hastanesi'nde hizmete açılan yeni Diyaliz Merkezi sayesinde tedavilerini çok daha rahat bir şekilde alabiliyorlar. Bu merkez, hayırsever Süreyya Astarcı'nın katkıları ve Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Diyaliz hastalarının yüzü güldü! Yeni merkezle hayat buldular
Diyaliz hastalarının yüzü güldü! Yeni merkezle hayat buldular
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Yılların Yorgunluğuna Son

14 yıl süresince diyaliz tedavisi için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalan 74 yaşındaki Hatice Yiğit ve eşi Cemalettin Yiğit, yeni merkezin açılmasıyla büyük bir rahatlama yaşadı. Hatice Yiğit, "Uzun yolculuklar sağlık durumumu daha da zorlaştırıyordu. Şimdi ise Mudurnu'daki merkez sayesinde bu zorluklardan kurtuldum. Burayı hayata geçiren herkese minnettarım" dedi.

Diyaliz hastalarının yüzü güldü! Yeni merkezle hayat buldular

Mudurnu Diyaliz Merkezi'nde Yeni Bir Hayat

Mudurnu Devlet Hastanesi bünyesinde açılan ve 7 yatak kapasitesine sahip Diyaliz Merkezi, modern ekipmanları ve uzman kadrosu ile dikkat çekiyor. Merkez, hastalara sadece tedavi imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam kalitelerini artırıyor. Hastalar artık daha az yolculuk yaparak, sağlık hizmetlerine çok daha kolay ulaşabiliyor.Diyaliz hastalarının yüzü güldü! Yeni merkezle hayat buldular

Sağlık ve Tasarruf Bir Arada

Cemalettin Yiğit, merkezin açılmasıyla birlikte hem eşinin sağlık durumunun iyileştiğini hem de yolculuk için harcanan yakıt giderlerinden tasarruf ettiklerini belirtti. "Artık daha rahatız ve sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabiliyoruz. Bu merkez, hayatımızı kolaylaştırdı" şeklinde konuştu.
# tedavi, mudurnu

01 Mar 2024 - 14:23 Bolu/ Mudurnu- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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