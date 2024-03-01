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Metruk binada yangın paniği

Bolu'nun merkezine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Dar Sokak'ta bulunan ve uzun süredir terk edilmiş olan tek katlı bir binada yangın çıktı. Henüz çıkış sebebi tespit edilemeyen yangın, bölge sakinlerinin hızlı ihbarı sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine ivedilikle sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Anadolu Ajansı
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Metruk binada yangın paniği
Metruk binada yangın paniği
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Bölge Sakinleri Endişe İçinde

Tabaklar Mahallesi sakinleri, metruk binadan yükselen dumanları fark ettiğinde hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Mahalledeki dayanışma, olayın büyümeden engellenmesinde kritik rol oynadı. İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek, hem çevredeki binalara sıçrama riskini ortadan kaldırdı hem de olası bir facianın önüne geçti.

Metruk binada yangın paniği

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Metruk binaların, hem çevresel hem de güvenlik açısından risk teşkil ettiği bir kez daha gözler önüne serildi. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için metruk yapıların kontrol altına alınması ve gerekirse yıkılması gerektiğine dikkat çekti.Metruk binada yangın paniği

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

Olaya hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, profesyonellikleri ve cesaretleri sayesinde yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, inceleme yapılması için gerekli ortamı sağladı.Metruk binada yangın paniği
# polis

01 Mar 2024 - 14:32 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı
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