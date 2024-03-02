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Kartalkaya yolunda feci minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Bolu Kartalkaya yolunda freni boşalan minibüs devrildi, 14 yaralı. Ereğli'den gelen tatilcileri taşıyan araç, Saraycık'ta kaza yaptı. Soruşturma başlatıldı.

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Kartalkaya yolunda feci minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var
Kartalkaya yolunda feci minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var
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Freni Boşalan Minibüs Devrildi

Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezi'ne giden bir grubun tatil dönüşü yaşadığı korkunç kazayı konuşuyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden günübirlik bir tatil için yola çıkan vatandaşları taşıyan minibüs, freni boşalınca kontrolden çıktı ve devrildi. Olay, Saraycık köyü mevkiinde gerçekleşti.

Kartalkaya yolunda feci minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Kazanın Detayları: 20 Metre Sürüklenme ve Ağaca Çarpış

Muabbet T. yönetimindeki 67 LB 575 plakalı araç, keskin bir virajı alamayarak yaklaşık 20 metre sürüklendi ve nihayetinde bir ağaca çarparak durabildi. Araçtaki 19 yolcudan 14'ü çeşitli derecelerde yaralanırken, olay yerine hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kartalkaya yolunda feci minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kaza sonrası bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak onları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılar arasında konuşan bir yolcu, yaşadıkları dehşet anlarını "Virajı alırken frenler boşaldı ve ağaca çarptık" sözleriyle ifade etti.Kartalkaya yolunda feci minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Soruşturma Başlatıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan bu üzücü olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Kazanın nedenleri, minibüsün teknik durumu ve sürücünün kaza anındaki hareketleri mercek altına alınıyor.Kartalkaya yolunda feci minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var

# zonguldak, araç, kaza

02 Mar 2024 - 19:03 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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