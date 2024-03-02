Kartalkaya yolunda feci minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var
Bolu Kartalkaya yolunda freni boşalan minibüs devrildi, 14 yaralı. Ereğli'den gelen tatilcileri taşıyan araç, Saraycık'ta kaza yaptı. Soruşturma başlatıldı.
Freni Boşalan Minibüs Devrildi
Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezi'ne giden bir grubun tatil dönüşü yaşadığı korkunç kazayı konuşuyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden günübirlik bir tatil için yola çıkan vatandaşları taşıyan minibüs, freni boşalınca kontrolden çıktı ve devrildi. Olay, Saraycık köyü mevkiinde gerçekleşti.
Kazanın Detayları: 20 Metre Sürüklenme ve Ağaca Çarpış
Muabbet T. yönetimindeki 67 LB 575 plakalı araç, keskin bir virajı alamayarak yaklaşık 20 metre sürüklendi ve nihayetinde bir ağaca çarparak durabildi. Araçtaki 19 yolcudan 14'ü çeşitli derecelerde yaralanırken, olay yerine hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi
Kaza sonrası bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak onları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılar arasında konuşan bir yolcu, yaşadıkları dehşet anlarını "Virajı alırken frenler boşaldı ve ağaca çarptık" sözleriyle ifade etti.
Soruşturma Başlatıldı
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan bu üzücü olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Kazanın nedenleri, minibüsün teknik durumu ve sürücünün kaza anındaki hareketleri mercek altına alınıyor.
02 Mar 2024 - 19:03 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.