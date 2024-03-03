Mudurnu'da gece yarısı yangın felaketi
Bolu Mudurnu, gece yarısı korkunç bir yangınla sarsıldı. Çepni köyünde yaşayan Kocaman ailesinin başına gelen felaket, adeta bölgeyi yasa boğdu. Üç katlı bir ev, ahır ve samanlık, alevlerin kıskacında kül oldu. Yangının başlangıç noktası, ailenin fırın odası olarak kullandığı alan oldu. Kıvılcımların büyük bir felakete dönüşmesiyle, alevler adeta evi kuşattı.
Korku Dolu Anlar ve Kurtuluş Çabası
Yangın sırasında evde bulunan aile üyeleri, panik içinde dışarıya kaçtı. Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Aile bireylerinden Mehmet Kocaman, yangından aracını kurtarmaya çalışırken ayağını sakatladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve arazöz ekipleri, alevlere müdahale etti. Ancak yangın, ahır ve samanlığa da sıçradı. Uzun uğraşlar ve yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Kayıplar ve Kurtarılanlar
Yangının ardından üç katlı ev, samanlık ve ahır tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevlerin pençesinde yok olan her şeye rağmen, Şakir Kocaman'ın verdiği bilgiye göre, ahırdaki hayvanlar son anda kurtarıldı. Bu kurtuluş, felaketin ortasında bir umut ışığı oldu.
Toplumun Dayanışması ve Geleceğe Bakış
Yangın, Mudurnu ve Çepni köyünde yaşayanlar için büyük bir yıkım olsa da, toplumun dayanışma içinde olması dikkat çekiyor. Kocaman ailesi, yaşadıkları felaketin üstesinden gelmek için çevresinden destek görmeye başladı. Felaketin izlerini silmek ve yaraları sarmak adına yapılan yardımlar, bölge halkının birlikteliğini ve dayanışmasını gözler önüne seriyor.
03 Mar 2024 - 12:07 Bolu/ Mudurnu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.