- G:

Korkunç kaza kameralarda!

Zonguldak Kozlu'da yaşanan trafik kazası: Mercedes ve Ford pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası, kaza anını ve vatandaşların yardım çabalarını kaydetti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Korkunç kaza kameralarda!
Korkunç kaza kameralarda!
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza Anı Kameralarda

Kozlu ilçe girişindeki ışıklı kavşak, dün gece saatlerinde korkunç bir kazaya tanık oldu. Mustafa K.'nın kullandığı 34 MKG 81 plakalı Mercedes marka otomobil ile Pusat Ö. yönetimindeki 67 ADZ 303 plakalı Ford marka pikap, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ford pikap, yaklaşık 30 metre savruldu ve demir korkuluklara çarparak devrildi. Olay yerine hızla gelen vatandaşlar, yaralılara yardım için seferber oldu.

Korkunç kaza kameralarda!

Yaralılar ve İlk Müdahale

Kaza sonucu, her iki aracın sürücüsü Mustafa K. ve Pusat Ö. ile pikapta yolcu olarak bulunan Fatih Mustafa A. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kaza anının ve sonrasında yaşananların tümü, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Korkunç kaza kameralarda!

Güvenlik Kamerasında Dehşet Anları

Güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın şiddetini ve ardından yaşananları gözler önüne serdi. Pikabın demir korkulukları kırarak devrildiği, çevreyi toz bulutunun sardığı ve olay yerine koşan vatandaşların yardım çabaları, kameralarca saniye saniye kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın ciddiyetini ve komşuluk dayanışmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.
# kaza, otomobil

03 Mar 2024 - 12:20 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü/Bolu yeni yol inşaatı yapım işi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü/Bolu yeni yol inşaatı yapım işi
Gübre mal alımı T.C. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Gübre mal alımı T.C. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
5 Kalem enteral beslenme solüsyonu alımı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Resmi İlandır mask
5 Kalem enteral beslenme solüsyonu alımı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
Kara yolu işleri yaptırılacaktır Orman İşletme Müdürlüğü-Bolu diğer özel bütçeli kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Kara yolu işleri yaptırılacaktır Orman İşletme Müdürlüğü-Bolu diğer özel bütçeli kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Korkunç kaza kameralarda! mask
Korkunç kaza kameralarda!
Kartalkaya yolunda feci minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var mask
Kartalkaya yolunda feci minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var
Metruk binada yangın paniği mask
Metruk binada yangın paniği
Diyaliz hastalarının yüzü güldü! Yeni merkezle hayat buldular mask
Diyaliz hastalarının yüzü güldü! Yeni merkezle hayat buldular
Ara sokakta korkunç kaza! mask
Ara sokakta korkunç kaza!
Bolu Belediye Başkanlığı için canlı yayın anketinin galibi kim oldu? mask
Bolu Belediye Başkanlığı için canlı yayın anketinin galibi kim oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL