Korkunç kaza kameralarda!
Zonguldak Kozlu'da yaşanan trafik kazası: Mercedes ve Ford pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası, kaza anını ve vatandaşların yardım çabalarını kaydetti.
Kaza Anı Kameralarda
Kozlu ilçe girişindeki ışıklı kavşak, dün gece saatlerinde korkunç bir kazaya tanık oldu. Mustafa K.'nın kullandığı 34 MKG 81 plakalı Mercedes marka otomobil ile Pusat Ö. yönetimindeki 67 ADZ 303 plakalı Ford marka pikap, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ford pikap, yaklaşık 30 metre savruldu ve demir korkuluklara çarparak devrildi. Olay yerine hızla gelen vatandaşlar, yaralılara yardım için seferber oldu.
Yaralılar ve İlk Müdahale
Kaza sonucu, her iki aracın sürücüsü Mustafa K. ve Pusat Ö. ile pikapta yolcu olarak bulunan Fatih Mustafa A. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kaza anının ve sonrasında yaşananların tümü, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Güvenlik Kamerasında Dehşet Anları
Güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın şiddetini ve ardından yaşananları gözler önüne serdi. Pikabın demir korkulukları kırarak devrildiği, çevreyi toz bulutunun sardığı ve olay yerine koşan vatandaşların yardım çabaları, kameralarca saniye saniye kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın ciddiyetini ve komşuluk dayanışmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.
03 Mar 2024 - 12:20 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.