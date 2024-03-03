Korkunç kaza kameralarda!

Kaza Anı Kameralarda

Kozlu ilçe girişindeki ışıklı kavşak, dün gece saatlerinde korkunç bir kazaya tanık oldu. Mustafa K.'nın kullandığı 34 MKG 81 plakalı Mercedes marka otomobil ile Pusat Ö. yönetimindeki 67 ADZ 303 plakalı Ford marka pikap, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ford pikap, yaklaşık 30 metre savruldu ve demir korkuluklara çarparak devrildi. Olay yerine hızla gelen vatandaşlar, yaralılara yardım için seferber oldu.

Yaralılar ve İlk Müdahale

Kaza sonucu, her iki aracın sürücüsü Mustafa K. ve Pusat Ö. ile pikapta yolcu olarak bulunan Fatih Mustafa A. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kaza anının ve sonrasında yaşananların tümü, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güvenlik Kamerasında Dehşet Anları

Güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın şiddetini ve ardından yaşananları gözler önüne serdi. Pikabın demir korkulukları kırarak devrildiği, çevreyi toz bulutunun sardığı ve olay yerine koşan vatandaşların yardım çabaları, kameralarca saniye saniye kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın ciddiyetini ve komşuluk dayanışmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.