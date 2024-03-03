Ticari taksi havada taklalar atarak halk otobüsüne çarptı

Kontrolsüz Bir An, Zincirleme Bir Faciaya Dönüşüyor

Edinilen bilgilere göre, T.A. idaresindeki 67 T 349 plaka numaralı ticari taksi, kontrolünü kaybederek 67 ADD 788 plakalı Fiat marka bir otomobille çarpıştı. Bu çarpışmanın şiddeti, ticari taksinin defalarca havada takla atmasına neden oldu. Kontrolsüz bir şekilde savrulan araç, nihayetinde bir halk otobüsüne çarparak durabildi.

Kazazedeye Hızlı Müdahale

Olay yerine hızla intikal eden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, profesyonelliklerini konuşturdu. Yaralı şoför T.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak, onu Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırdılar. Ters dönen aracın çevrilerek çekiciye yüklenmesi, kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Hurdaya dönen ticari taksi ise, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Bu olay, Zonguldak'ta trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirirken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.