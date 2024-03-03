Ticari taksi havada taklalar atarak halk otobüsüne çarptı
Zonguldak'ın kalbinde, Milli Egemenlik Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen dramatik bir trafik kazası, şehrin uykusunu böldü. Bir ticari taksi ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşanan bu korkunç olay, ticari taksi şoförünün yaralanmasıyla sonuçlandı.
Kontrolsüz Bir An, Zincirleme Bir Faciaya Dönüşüyor
Edinilen bilgilere göre, T.A. idaresindeki 67 T 349 plaka numaralı ticari taksi, kontrolünü kaybederek 67 ADD 788 plakalı Fiat marka bir otomobille çarpıştı. Bu çarpışmanın şiddeti, ticari taksinin defalarca havada takla atmasına neden oldu. Kontrolsüz bir şekilde savrulan araç, nihayetinde bir halk otobüsüne çarparak durabildi.
Kazazedeye Hızlı Müdahale
Olay yerine hızla intikal eden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, profesyonelliklerini konuşturdu. Yaralı şoför T.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak, onu Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırdılar. Ters dönen aracın çevrilerek çekiciye yüklenmesi, kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
Soruşturma Başlatıldı
Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Hurdaya dönen ticari taksi ise, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Bu olay, Zonguldak'ta trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirirken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
03 Mar 2024 - 12:27 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.