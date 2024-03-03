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Ticari taksi havada taklalar atarak halk otobüsüne çarptı

Zonguldak'ın kalbinde, Milli Egemenlik Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen dramatik bir trafik kazası, şehrin uykusunu böldü. Bir ticari taksi ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşanan bu korkunç olay, ticari taksi şoförünün yaralanmasıyla sonuçlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Ticari taksi havada taklalar atarak halk otobüsüne çarptı
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Kontrolsüz Bir An, Zincirleme Bir Faciaya Dönüşüyor

Edinilen bilgilere göre, T.A. idaresindeki 67 T 349 plaka numaralı ticari taksi, kontrolünü kaybederek 67 ADD 788 plakalı Fiat marka bir otomobille çarpıştı. Bu çarpışmanın şiddeti, ticari taksinin defalarca havada takla atmasına neden oldu. Kontrolsüz bir şekilde savrulan araç, nihayetinde bir halk otobüsüne çarparak durabildi.

Ticari taksi havada taklalar atarak halk otobüsüne çarptı

Kazazedeye Hızlı Müdahale

Olay yerine hızla intikal eden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, profesyonelliklerini konuşturdu. Yaralı şoför T.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak, onu Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırdılar. Ters dönen aracın çevrilerek çekiciye yüklenmesi, kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Hurdaya dönen ticari taksi ise, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Bu olay, Zonguldak'ta trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirirken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
# zonguldak, araç, polis, trafik

03 Mar 2024 - 12:27 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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