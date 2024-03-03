81 ilde "ÇEMBER-13" Operasyonu! Aranan 3.765 Firari Yakalandı

Operasyonun Detayları ve Bolu'nun Rolü

Operasyonlar kapsamında, 0-5 yıl arasında aranan 3.730 şahıs, 5-10 yıl arasında aranan 17 şahıs ve 10 yıl üstü aranan 18 şahıs olmak üzere toplamda 3.765 kişi yakalandı. Bolu, bu ulusal güvenlik harekatında önemli bir role sahip oldu. Yapılan açıklamada, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlar olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şahısların adalet önüne çıkarıldığı belirtildi.

Ekip Çalışmasının Zaferi

Yerlikaya, operasyonun başarısında, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordineli çalışmasının büyük payı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Bolu'da görev alan valiler, kaymakamlar, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, sahil güvenlik personeli ve operasyona katılan tüm güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.

Milletin Güvenliği İçin El Ele

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın ifadelerinde, milletin huzuru ve güvenliği için gerçekleştirilen bu operasyonların önemi vurgulandı. Bolu'daki ve Türkiye genelindeki tüm güvenlik güçlerinin fedakar çalışmalarıyla, aranan şahısların adalet önüne çıkarılması sağlandı.