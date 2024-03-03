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81 ilde "ÇEMBER-13" Operasyonu! Aranan 3.765 Firari Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen ve Bolu'nun da içinde bulunduğu 81 ilde gerçekleşen "ÇEMBER-13" operasyonları, büyük bir başarıya imza attı. Son dört gün içerisinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda, arama kaydı bulunan 3.765 firari adaletin karşısına çıkarıldı.

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81 ilde "ÇEMBER-13" Operasyonu! Aranan 3.765 Firari Yakalandı
81 ilde "ÇEMBER-13" Operasyonu! Aranan 3.765 Firari Yakalandı
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Operasyonun Detayları ve Bolu'nun Rolü
Operasyonlar kapsamında, 0-5 yıl arasında aranan 3.730 şahıs, 5-10 yıl arasında aranan 17 şahıs ve 10 yıl üstü aranan 18 şahıs olmak üzere toplamda 3.765 kişi yakalandı. Bolu, bu ulusal güvenlik harekatında önemli bir role sahip oldu. Yapılan açıklamada, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlar olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şahısların adalet önüne çıkarıldığı belirtildi.

81 ilde

Ekip Çalışmasının Zaferi
Yerlikaya, operasyonun başarısında, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordineli çalışmasının büyük payı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Bolu'da görev alan valiler, kaymakamlar, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, sahil güvenlik personeli ve operasyona katılan tüm güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.81 ilde

Milletin Güvenliği İçin El Ele
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın ifadelerinde, milletin huzuru ve güvenliği için gerçekleştirilen bu operasyonların önemi vurgulandı. Bolu'daki ve Türkiye genelindeki tüm güvenlik güçlerinin fedakar çalışmalarıyla, aranan şahısların adalet önüne çıkarılması sağlandı.81 ilde

# türkiye, jandarma

03 Mar 2024 - 13:10 - Asayiş

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