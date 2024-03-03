81 ilde "ÇEMBER-13" Operasyonu! Aranan 3.765 Firari Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen ve Bolu'nun da içinde bulunduğu 81 ilde gerçekleşen "ÇEMBER-13" operasyonları, büyük bir başarıya imza attı. Son dört gün içerisinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda, arama kaydı bulunan 3.765 firari adaletin karşısına çıkarıldı.
Operasyonun Detayları ve Bolu'nun Rolü
Operasyonlar kapsamında, 0-5 yıl arasında aranan 3.730 şahıs, 5-10 yıl arasında aranan 17 şahıs ve 10 yıl üstü aranan 18 şahıs olmak üzere toplamda 3.765 kişi yakalandı. Bolu, bu ulusal güvenlik harekatında önemli bir role sahip oldu. Yapılan açıklamada, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlar olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şahısların adalet önüne çıkarıldığı belirtildi.
Ekip Çalışmasının Zaferi
Yerlikaya, operasyonun başarısında, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordineli çalışmasının büyük payı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Bolu'da görev alan valiler, kaymakamlar, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, sahil güvenlik personeli ve operasyona katılan tüm güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.
Milletin Güvenliği İçin El Ele
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın ifadelerinde, milletin huzuru ve güvenliği için gerçekleştirilen bu operasyonların önemi vurgulandı. Bolu'daki ve Türkiye genelindeki tüm güvenlik güçlerinin fedakar çalışmalarıyla, aranan şahısların adalet önüne çıkarılması sağlandı.
03 Mar 2024 - 13:10 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.