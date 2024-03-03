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Gölcük'te nadir görülen su samuru güneşin tadını çıkarıyor

Bolu'nun doğa harikası, Gölcük Tabiat Parkı, sürpriz bir misafire ev sahipliği yaptı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından "nesli tehlike altında" olarak sınıflandırılan su samuru, bu eşsiz doğal güzellikte objektiflere yakalandı.

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Gölcük'te nadir görülen su samuru güneşin tadını çıkarıyor
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Su Samuru Gölcük'te Sahne Aldı

Gölcük Tabiat Parkı, her yıl binlerce doğa severi ağırlıyor ve şimdi de nesli tükenmekte olan bir su samurunun keyifli anlarını ziyaretçilerine sunuyor. Tatlı su ekosistemlerinin önemli bir parçası olan ve "lutra" olarak da bilinen su samurunun Gölcük'teki güneşli bir günde suyun tadını çıkardığı anlar, bir doğasever tarafından cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştirildi.

Gölcük'te nadir görülen su samuru güneşin tadını çıkarıyor

Gölcük, Doğanın Mucizelerine Ev Sahipliği Yapıyor

Bolu'nun incisi Gölcük, sadece göz alıcı manzaralarıyla değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. IUCN'nin "nesli yok olma tehdidi altında" kategorisinde değerlendirdiği su samurunun bu parkta görülmesi, Gölcük'ün doğal yaşam için ne kadar önemli bir habitat olduğunun altını çiziyor. Gölcük Tabiat Parkı, tatlı suları seven ve nesli tehlike altında olan canlılar için güvenli bir sığınak sunuyor.Gölcük'te nadir görülen su samuru güneşin tadını çıkarıyor

Doğa Severlerin Yeni Gözdesi: Su Samuru

Bu nadir görülen su samuru, Gölcük Tabiat Parkı'nda tatlı suyun keyfini çıkarırken, yürüyüş yapan bir vatandaşın dikkatini çekti. Görüntülenen bu özel anlar, su samurunun doğal ortamında nasıl bir yaşam sürdüğüne dair eşsiz bir bakış sunuyor. Gölcük'teki bu keyifli anlar, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor ve bu nadide canlının korunması için farkındalık yaratıyor.

# doğa

03 Mar 2024 - 14:52 Bolu- Gündem

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