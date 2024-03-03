Gölcük'te nadir görülen su samuru güneşin tadını çıkarıyor
Bolu'nun doğa harikası, Gölcük Tabiat Parkı, sürpriz bir misafire ev sahipliği yaptı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından "nesli tehlike altında" olarak sınıflandırılan su samuru, bu eşsiz doğal güzellikte objektiflere yakalandı.
Su Samuru Gölcük'te Sahne Aldı
Gölcük Tabiat Parkı, her yıl binlerce doğa severi ağırlıyor ve şimdi de nesli tükenmekte olan bir su samurunun keyifli anlarını ziyaretçilerine sunuyor. Tatlı su ekosistemlerinin önemli bir parçası olan ve "lutra" olarak da bilinen su samurunun Gölcük'teki güneşli bir günde suyun tadını çıkardığı anlar, bir doğasever tarafından cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştirildi.
Gölcük, Doğanın Mucizelerine Ev Sahipliği Yapıyor
Bolu'nun incisi Gölcük, sadece göz alıcı manzaralarıyla değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. IUCN'nin "nesli yok olma tehdidi altında" kategorisinde değerlendirdiği su samurunun bu parkta görülmesi, Gölcük'ün doğal yaşam için ne kadar önemli bir habitat olduğunun altını çiziyor. Gölcük Tabiat Parkı, tatlı suları seven ve nesli tehlike altında olan canlılar için güvenli bir sığınak sunuyor.
Doğa Severlerin Yeni Gözdesi: Su Samuru
Bu nadir görülen su samuru, Gölcük Tabiat Parkı'nda tatlı suyun keyfini çıkarırken, yürüyüş yapan bir vatandaşın dikkatini çekti. Görüntülenen bu özel anlar, su samurunun doğal ortamında nasıl bir yaşam sürdüğüne dair eşsiz bir bakış sunuyor. Gölcük'teki bu keyifli anlar, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor ve bu nadide canlının korunması için farkındalık yaratıyor.
03 Mar 2024 - 14:52 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.