Korkunç anlar! Çatıda intihar tehdidi

Yoğun Çaba ve Başarılı İkna Operasyonu

Karadeniz Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık personeli derhal olay yerine sevk edildi. İtfaiye, olası bir düşüşü önlemek için atlama yatağı kurarak önlem aldı. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'nün de katıldığı operasyonda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çatıya çıkarak İsmail Cihangir G. ile iletişime geçti. Şahsın aşağıya bakıp ayağını sallaması, izleyenler arasında korku dolu anlar yaşattı. Ancak, ekiplerin 1,5 saat süren sabırlı ve kararlı çabaları sonucunda şahıs ikna edilerek güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

Olayın Ardından

Kurtarma operasyonunun başarıyla sonuçlanmasının ardından İsmail Cihangir G., ifadesi alınmak üzere polis aracına bindirilerek olay yerinden ayrıldı. Bu olay, bölge sakinlerinde ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Ereğli'nin Kepez Mahallesi'nde yaşanan bu dramatik olay, yetkililerin ve kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir trajedinin önüne geçilmesini sağladı.