Buzdolabı taşıyan araç apartman boşluğuna düştü
Zonguldak'ta bir sürücü, buzdolabını tamire götürürken 10m yükseklikten apartman boşluğuna uçtu. Maden işçisi kahramanlık gösterdi, araç yangını söndürüldü, hasar oluştu.
Zonguldak'ta yaşanan akılalmaz bir kaza, görenleri şaşkına çevirdi. Bir vatandaş, arızalanan buzdolabını tamire götürmek isterken, kontrolünü kaybettiği aracıyla 10 metre yükseklikten bir apartmanın boşluğuna uçtu. Olay, Gözde Sitesi'nde meydana geldi. Ayhan Ciğer (62) isimli sürücü, 74 AR 417 plakalı Tofaş marka aracına yüklediği buzdolabı ile rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, park halindeki bir diğer araca çarparak demir korkulukları aşındı ve apartman boşluğuna düştü.
Kahraman Maden İşçisi Müdahalesi
Kaza sonrası, maden işçisi Adnan Köroğlu'nun hızlı müdahalesiyle sürücü Ciğer, yanmaya başlayan araçtan güvenli bir şekilde çıkarıldı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, gerekli müdahaleleri yaparak yangını kontrol altına aldı. Sürücü, ilk yardımın ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yangın ve Hasar
Kaza sonucu araçta çıkan yangın, çevreyi sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, amatör bir kamera tarafından kaydedilirken, olayda bir dairede maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak kaza yerini şeritle çevirdi.
04 Mar 2024 - 09:18 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.