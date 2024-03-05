Hatalı sollama kazaya yol açtı
Bolu Mudurnu'da hatalı sollama sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İsmail C.'nin kontrolündeki otomobil ile Melih A.'nın minibüsü çarpıştı.
Hatalı Sollama: Tehlikenin Farkında mıyız?
Kaza, Bolu istikametinde seyir halinde olan İsmail C.'nin direksiyon hakimiyetindeki otomobilin, aynı yönde ilerleyen Melih A.'nın minibüsünü sollama girişiminde bulunmasıyla meydana geldi. Hatalı sollama manevrası, minibüsün otomobile arkadan çarpmasıyla sonuçlandı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yolda ters dönerek bir ağaca çarptı ve durabildi.
Kazanın Bilançosu: 1 Yaralı
Kazada, otomobil sürücüsü İsmail C. yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Mudurnu Devlet Hastanesi'ne nakletti. Trafik kazası, bölgede yaşayanlar ve yol kullanıcıları için endişe verici bir durum olarak kayıtlara geçti.
05 Mar 2024 - 09:19 Bolu/ Mudurnu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.