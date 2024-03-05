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Hatalı sollama kazaya yol açtı

Bolu Mudurnu'da hatalı sollama sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İsmail C.'nin kontrolündeki otomobil ile Melih A.'nın minibüsü çarpıştı.

İhlas Haber Ajansı
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Hatalı sollama kazaya yol açtı
Hatalı sollama kazaya yol açtı
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Hatalı Sollama: Tehlikenin Farkında mıyız?

Kaza, Bolu istikametinde seyir halinde olan İsmail C.'nin direksiyon hakimiyetindeki otomobilin, aynı yönde ilerleyen Melih A.'nın minibüsünü sollama girişiminde bulunmasıyla meydana geldi. Hatalı sollama manevrası, minibüsün otomobile arkadan çarpmasıyla sonuçlandı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yolda ters dönerek bir ağaca çarptı ve durabildi.

Hatalı sollama kazaya yol açtı

Kazanın Bilançosu: 1 Yaralı

Kazada, otomobil sürücüsü İsmail C. yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Mudurnu Devlet Hastanesi'ne nakletti. Trafik kazası, bölgede yaşayanlar ve yol kullanıcıları için endişe verici bir durum olarak kayıtlara geçti.Hatalı sollama kazaya yol açtı
# polis, mudurnu, trafik, kaza, otomobil

05 Mar 2024 - 09:19 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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