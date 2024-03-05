Şok edici olay! Çöpte at kemikleri bulundu
Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde yaşanan ve yerel halkı derinden sarsan bir olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Çöp konteynerinde at etine ait olduğu belirlenen kemiklerin bulunması, bölge sakinlerini ve yetkilileri harekete geçirdi.
Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı
Olay, Aziziye Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde başladı. Endişeli vatandaşların ihbarı üzerine Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, çöpe atılan kemiklerin tek tırnaklı bir hayvana ait olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şahsın içinde kemiklerin bulunduğu poşeti konteynere attığı anlar dikkat çekti.
Halk Sağlığı Tehlikede Mi?
Bu durum, halk sağlığı açısından ciddi endişelere yol açtı. Emrullah Arslan isimli bir vatandaş, yaşananları "korkutucu bir manzara" olarak nitelendirerek, insanların tükettikleri gıdaların kaynağını bilmeleri gerektiğinin altını çizdi. Arslan, at etinin gıda olarak işlenip, belki de inek etiyle karıştırılarak ya da doğrudan satılacağı ihtimaline dikkat çekti.
Yetkililerden Takip Çağrısı
Olayın ardından yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, konunun detaylı bir şekilde araştırılmasını ve halkın ne yediğinin şeffaf bir şekilde bilinmesini talep etti. Bu tür olayların insan sağlığını riske atabileceği ve gıda güvenliğini tehdit edebileceği vurgulandı.
05 Mar 2024 - 09:55 Düzce- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.