Müdür yardımcısından polislere tehdit!

"Hakkari'ye Sürdürme" Tehdidi ve Ayrımcı Söylemler

Onur D., polis ekiplerine hitaben, "Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" şeklinde tehditlerde bulundu. Ayrıca, kasiyer Ö.B.'yi hedef alarak, "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi" diyerek ayrımcı ifadeler kullandı. Bu sözler, amatör kamera tarafından kaydedilerek kamuoyunun tepkisini çekti.

Özür ve Pişmanlık

Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen Onur D., yaşananlar için Ö.B.'den özür diledi. Şeker hastası olduğunu ve anlık sinirle hareket ettiğini belirterek pişmanlığını dile getirdi. Ö.B.'nin şikayetçi olmaması üzerine, Onur D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İdari Tahkikat Süreci Başladı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaşanan bu olayın ardından Onur D. hakkında idari tahkikat başlattı. Olay, eğitim camiasında ve kamuoyunda geniş yankı buldu. İdari sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, bu tür davranışların kamu görevlileri tarafından sergilenmesi ciddi eleştirilere neden oldu.