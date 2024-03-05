Müdür yardımcısından polislere tehdit!
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşanan çarpıcı bir olay, gündeme bomba gibi düştü. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D., bir markette yaşanan tartışmanın ardından polis ekiplerine yönelik tehditler savurdu. İddialara göre, etiket ve kasa fiyatı farklılığı nedeniyle başlayan tartışma, Onur D.'nin müdahalesiyle kavgaya dönüştü. Olay, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün dikkatini çekti ve idari tahkikat başlatılmasına yol açtı.
"Hakkari'ye Sürdürme" Tehdidi ve Ayrımcı Söylemler
Onur D., polis ekiplerine hitaben, "Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" şeklinde tehditlerde bulundu. Ayrıca, kasiyer Ö.B.'yi hedef alarak, "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi" diyerek ayrımcı ifadeler kullandı. Bu sözler, amatör kamera tarafından kaydedilerek kamuoyunun tepkisini çekti.
Özür ve Pişmanlık
Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen Onur D., yaşananlar için Ö.B.'den özür diledi. Şeker hastası olduğunu ve anlık sinirle hareket ettiğini belirterek pişmanlığını dile getirdi. Ö.B.'nin şikayetçi olmaması üzerine, Onur D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İdari Tahkikat Süreci Başladı
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaşanan bu olayın ardından Onur D. hakkında idari tahkikat başlattı. Olay, eğitim camiasında ve kamuoyunda geniş yankı buldu. İdari sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, bu tür davranışların kamu görevlileri tarafından sergilenmesi ciddi eleştirilere neden oldu.
05 Mar 2024 - 10:35 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.