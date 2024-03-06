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İzzet Baysal'ı, yeğeni Ahmet Baysal gözyaşlarıyla anlattı

İzzet Baysal, vefatının 24. yılında Bolu'da duygu dolu bir törenle anıldı. Bolu'ya 147 eğitim ve sağlık tesisi kazandıran Baysal, "Bolu'nun Babası" olarak tarihe geçti. Yeğeni Ahmet Baysal, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

İhlas Haber Ajansı
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İzzet Baysal'ı, yeğeni Ahmet Baysal gözyaşlarıyla anlattı
İzzet Baysal'ı, yeğeni Ahmet Baysal gözyaşlarıyla anlattı
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Bolu'ya eğitim ve sağlık alanlarında sayısız katkıda bulunan, adını tarihe altın harflerle yazdıran iş insanı İzzet Baysal, vefatının 24. yılında duygu dolu bir törenle anıldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Gölköy yerleşkesinde gerçekleşen anma töreni, Baysal'ın hayırseverliğinin ve Bolu'ya olan bağlılığının bir göstergesi olarak dikkat çekti.

İzzet Baysal'ı, yeğeni Ahmet Baysal gözyaşlarıyla anlattı

Bir Hayırseverin Mirası: 147 Eser

İzzet Baysal, Bolu'ya 147 eğitim ve sağlık tesisi kazandırarak kentin çehresini değiştirdi. 93 yaşında hayata veda eden Baysal, yaşamı boyunca Bolu'ya hizmet etmeyi bir görev bilmiş, bu uğurda tüm varlığını adanmıştır. İzzet Baysal Vakfı aracılığıyla gerçekleştirdiği bu eserler, onun adını Bolu'nun eğitim ve sağlık alanındaki gelişiminin mimarı olarak tarihe yazdırmıştır.İzzet Baysal'ı, yeğeni Ahmet Baysal gözyaşlarıyla anlattı

Duygusal Anlar ve Gurur Dolu Sözler

Anma töreninde duygusal anlar yaşandı. İzzet Baysal'ın yeğeni ve vakfın mütevelli heyeti başkanı Ahmet Baysal, Boluluların amcasına olan sevgi ve saygısından dolayı teşekkürlerini iletti. Ahmet Baysal, İzzet Baysal'ın Bolu'ya olan sevgisinin ve adanmışlığının, kent sakinleri tarafından büyük bir takdirle karşılandığını vurguladı.İzzet Baysal'ı, yeğeni Ahmet Baysal gözyaşlarıyla anlattı

Bolu'nun Babası ve Onun Kalıcı Mirası

İzzet Baysal, Bolu'da 1907 yılında dünyaya geldi. Sanayicilik kariyerine 1949 yılında adım atan Baysal, Türkiye'nin döküm sanayisinde öncü bir rol oynamıştır. Bolu'ya kazandırdığı tesislerle "Bolu'nun Babası" olarak anılan Baysal, hayattayken Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Onun mirası, Bolu'da eğitim ve sağlık alanlarında bir dönüm noktası oluşturmuş, gelecek nesillere ilham kaynağı olmuştur.İzzet Baysal'ı, yeğeni Ahmet Baysal gözyaşlarıyla anlattı

# eğitim, türkiye

06 Mar 2024 - 09:18 Bolu- Gündem

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