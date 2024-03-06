İzzet Baysal'ı, yeğeni Ahmet Baysal gözyaşlarıyla anlattı

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanlarında sayısız katkıda bulunan, adını tarihe altın harflerle yazdıran iş insanı İzzet Baysal, vefatının 24. yılında duygu dolu bir törenle anıldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Gölköy yerleşkesinde gerçekleşen anma töreni, Baysal'ın hayırseverliğinin ve Bolu'ya olan bağlılığının bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Bir Hayırseverin Mirası: 147 Eser

İzzet Baysal, Bolu'ya 147 eğitim ve sağlık tesisi kazandırarak kentin çehresini değiştirdi. 93 yaşında hayata veda eden Baysal, yaşamı boyunca Bolu'ya hizmet etmeyi bir görev bilmiş, bu uğurda tüm varlığını adanmıştır. İzzet Baysal Vakfı aracılığıyla gerçekleştirdiği bu eserler, onun adını Bolu'nun eğitim ve sağlık alanındaki gelişiminin mimarı olarak tarihe yazdırmıştır.

Duygusal Anlar ve Gurur Dolu Sözler

Anma töreninde duygusal anlar yaşandı. İzzet Baysal'ın yeğeni ve vakfın mütevelli heyeti başkanı Ahmet Baysal, Boluluların amcasına olan sevgi ve saygısından dolayı teşekkürlerini iletti. Ahmet Baysal, İzzet Baysal'ın Bolu'ya olan sevgisinin ve adanmışlığının, kent sakinleri tarafından büyük bir takdirle karşılandığını vurguladı.

Bolu'nun Babası ve Onun Kalıcı Mirası

İzzet Baysal, Bolu'da 1907 yılında dünyaya geldi. Sanayicilik kariyerine 1949 yılında adım atan Baysal, Türkiye'nin döküm sanayisinde öncü bir rol oynamıştır. Bolu'ya kazandırdığı tesislerle "Bolu'nun Babası" olarak anılan Baysal, hayattayken Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Onun mirası, Bolu'da eğitim ve sağlık alanlarında bir dönüm noktası oluşturmuş, gelecek nesillere ilham kaynağı olmuştur.